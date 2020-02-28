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Çin, çekirge istilasına karşı Pakistan'a 100 bin ördekli ordu gönderecek
6 saat önce
Çin, Pakistan'ın çekirge istilasına karşı mücadelesine yardım etmek için 100 bin ördeği bu ülkeye gönderecek. Tek başında günde 200 çekirge yiyebilen ördek, çekirgelerin en etkili doğal düşmanı
Çin, Pakistan'ın çekirge istilasına karşı mücadelesine yardım etmek için 100 bin ördeği bu ülkeye gönderecek.
Global Times gazetesinin haberinde, "çekirgelerin doğal düşmanı" olduğu belirtilen ördeklerin 20 yıl önce Doğu Türkistan'da çekirge istilasını önlediği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:50
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