Çin, çekirge istilasına karşı Pakistan'a 100 bin ördekli ordu gönderecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin, çekirge istilasına karşı Pakistan'a 100 bin ördekli ordu gönderecek - Son Dakika Dünya

Çin, çekirge istilasına karşı Pakistan'a 100 bin ördekli ordu gönderecek

6 saat önce

Çin, Pakistan'ın çekirge istilasına karşı mücadelesine yardım etmek için 100 bin ördeği bu ülkeye gönderecek. Tek başında günde 200 çekirge yiyebilen ördek, çekirgelerin en etkili doğal düşmanı

Çin, çekirge istilasına karşı Pakistan'a 100 bin ördekli ordu gönderecek, System.String[]

Çin, Pakistan'ın çekirge istilasına karşı mücadelesine yardım etmek için 100 bin ördeği bu ülkeye gönderecek.


Global Times gazetesinin haberinde, "çekirgelerin doğal düşmanı" olduğu belirtilen ördeklerin 20 yıl önce Doğu Türkistan'da çekirge istilasını önlediği belirtildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:50 
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