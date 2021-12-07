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Çin, Ceres-1 roketiyle 5 küçük uydu fırlattı - Son Dakika

Çin, Ceres-1 roketiyle 5 küçük uydu fırlattı

07.12.2021 08:37
Çin, Ceres-1 roketiyle 5 küçük uydu fırlattı

Çin, yerli üretim Ceres-1 taşıyıcı roketiyle 5 küçük uyduyu Dünya yörüngesine yolladı.

Çin, yerli üretim Ceres-1 taşıyıcı roketiyle 5 küçük uyduyu Dünya yörüngesine yolladı.

Şinhua'nın haberine göre, roket, Çin'in kuzeyindeki Gansu eyaletindeki Ciuçuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden ateşlendi.

Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Bu, Ceres-1 roketiyle yapılan 2'nci fırlatış oldu.

Pekin Şinghı Dongli Uzay Teknolojisi Şirketi, diğer adıyla "Galactic Energy" tarafından geliştirilen katı yakıtlı küçük taşıyıcı roketle ilk fırlatış, 7 Kasım 2020'de yapılmıştı.

Ceres-1 roketi, yerden 160 kilometre irtifadaki Alçak Dünya Yörüngesi'ne 350 kilo, 700 kilometre yükseklikteki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye ise 270 kilo kadar yük taşıyabiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Gansu, Roket, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Ceres-1 roketiyle 5 küçük uydu fırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin, Ceres-1 roketiyle 5 küçük uydu fırlattı - Son Dakika
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