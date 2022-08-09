Çin, Ceres-1 Y3 Ticari Roketiyle Üç Uydu Fırlattı

JİUQUAN, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin Salı günü, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y3 taşıyıcı roketini fırlattı. Roket Beijing saatiyle öğlen 12.11'de fırlatma sahasından fırlatıldı ve planlanan yörüngeye üç uydu gönderildi. Bu CERES-1 roket serisinin üçüncü uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

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