Çin, Ceres-1 Y3 Ticari Roketiyle Üç Uydu Fırlattı - Son Dakika
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Çin, Ceres-1 Y3 Ticari Roketiyle Üç Uydu Fırlattı

09.08.2022 11:23
Çin, Ceres-1 Y3 Ticari Roketiyle Üç Uydu Fırlattı

JİUQUAN, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin Salı günü, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y3 taşıyıcı roketini fırlattı.

JİUQUAN, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin Salı günü, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y3 taşıyıcı roketini fırlattı. Roket Beijing saatiyle öğlen 12.11'de fırlatma sahasından fırlatıldı ve planlanan yörüngeye üç uydu gönderildi. Bu CERES-1 roket serisinin üçüncü uçuş görevi oldu.

Çin, Ceres-1 Y3 Ticari Roketiyle Üç Uydu Fırlattı

Üç uydu taşıyan CERES-1 Y3 taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Çin, Ceres-1 Y3 Ticari Roketiyle Üç Uydu Fırlattı

Üç uydu taşıyan CERES-1 Y3 taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Çin, Ceres-1 Y3 Ticari Roketiyle Üç Uydu Fırlattı

Üç uydu taşıyan CERES-1 Y3 taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Ceres-1 Y3 Ticari Roketiyle Üç Uydu Fırlattı - Son Dakika

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