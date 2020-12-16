- Çin çevrimiçi sigorta sektöründeki düzenlemeleri artırıyor - Son Dakika

- Çin çevrimiçi sigorta sektöründeki düzenlemeleri artırıyor

16.12.2020 16:17

- Çin çevrimiçi sigorta sektöründeki düzenlemeleri artırıyor Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu (CBIRC), çevrimiçi sigorta endüstrisinin düzenleme ve denetimini sıkılaştırmak için düzenlemeleri arttırdı.

- Çin çevrimiçi sigorta sektöründeki düzenlemeleri artırıyor

PEKİN - Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu (CBIRC), çevrimiçi sigorta endüstrisinin düzenleme ve denetimini sıkılaştırmak için düzenlemeleri arttırdı.

Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu (CBIRC), sektörü standartlaştırmak ve sağlıklı gelişimini sağlamak için potansiyel riskleri etkin bir şekilde etkisiz hale getirmek amacıyla, çevrimiçi sigorta endüstrisinin düzenleme ve denetimini sıkılaştırmak için Pazartesi günü yeni kuralları açıkladı. Yeni kurallar, sigorta kurumlarının sigorta sözleşmelerini imzalamak ve internet üzerinden sigorta hizmetleri sunmak için yürüttüğü faaliyetler olarak adlandırarak, çevrim içi sigorta işinin tanımını netleştirdi. Analistler, tedbirlerin düzenleyici arbitrajı azaltmaya ve denetim verimliliğini artırmaya yardımcı olacağını söylüyorlar.

Shenzhen şehrinde çevrimiçi sigorta pazarı olan Huize yönetimindeki bir araştırma enstitüsünün başaraştırmacısı Ma Xiao, "Bu kurallar, çevrimiçi sigortanın tanımı konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlığa çözümler sunarak, bunu sigorta poliçelerinin çevrim içi satın alındığı ve imzalandığı bir işletme olarak tanımlamaktadır. Aynı zamanda, çevrimiçi ve çevrimdışı işletmeler arasında hızlı entegrasyon için önlemlerin çevrimiçi davranışların internet düzenleme politikalarına uygun olarak düzenlenmesi ve çevrimdışı davranışların ise orijinal politikalara göre denetlenmesi gerektiğini, ayrıca çevrimiçi ve çevrimdışı denetim arasındaki tutarsızlıkları ortadan kaldırarak düzenleyici arbitraj ve denetimdeki gri alanları ortadan kaldıracak" dedi.

Yeni kurallar, potansiyel riskleri azaltma çabalarının bir parçası olarak, WeChat ve Weibo dahil sosyal medya, video ile canlı yayın platformlarında sigorta acentelerinin pazarlama davranışlarını düzenlemeyi de amaçlıyor.

Yeni kurallar Şubat 2021'de yürürlüğe girecek.

- Çin çevrimiçi sigorta sektöründeki düzenlemeleri artırıyor
- Çin çevrimiçi sigorta sektöründeki düzenlemeleri artırıyor
- Çin çevrimiçi sigorta sektöründeki düzenlemeleri artırıyor
- Çin çevrimiçi sigorta sektöründeki düzenlemeleri artırıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, Sigorta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Çin çevrimiçi sigorta sektöründeki düzenlemeleri artırıyor - Son Dakika


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