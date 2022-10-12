"Cin çıkarma" bahanesiyle bir kadının ölümüne neden olan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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"Cin çıkarma" bahanesiyle bir kadının ölümüne neden olan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

12.10.2022 17:22
"Cin çıkarma" bahanesiyle bir kadının ölümüne neden olan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

Ankara'da psikolojik sorunları olduğunu iddia ettiği eşi Özge T'yi, kendisini "hoca" olarak tanıtan kişinin tavsiye üzerine oklavayla vurarak ölümüne neden olmakla suçlanan Selçuk T'nin de arasında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara'da psikolojik sorunları olduğunu iddia ettiği eşi Özge T'yi, kendisini "hoca" olarak tanıtan kişinin tavsiye üzerine oklavayla vurarak ölümüne neden olmakla suçlanan Selçuk T'nin de arasında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından taraflara söz verdi.

Sanık avukatları Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı raporunda, Özge T'nin ölümüne "yaygın yumuşak dokulara bağlı iç kanama ve genişleyen komplikasyonların neden olduğu" tespitinin bulunduğunu hatırlatarak, maktulün kesin ölüm sebebinin araştırılmasını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Özge T'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesini için otopsi raporu ve dosya kapsamındaki delillerin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmesini kararlaştırarak davayı erteledi.

İddianamede, Erdal K'nin tavsiyesi üzerine sanıkların, Özge T'ye "cin çıkarma" bahanesiyle oklavayla vurarak ölümüne neden oldukları belirtiliyor.

Bu kapsamda 6 sanık hakkında, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" ve "suça iştirak etme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Selçuk, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Cin çıkarma' bahanesiyle bir kadının ölümüne neden olan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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