Kalbi durduğu için hastaneye kaldırılan kadının cin çıkarma seansında boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kalbi durduğu için hastaneye kaldırılan kadının cin çıkarma seansında boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

19.11.2022 14:08
Kalbi durduğu için hastaneye kaldırılan kadının cin çıkarma seansında boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kalbi durunca hastaneye kaldırılan Suriyeli Hasen Alluş'un ailesi tarafından götürüldüğü 'cin çıkarma' seansında boğulduğu, göğüs ve boyun kemiklerinde kırıklar oluştuğu belirlendi. Alluş'un ölümüyle ilgili 5 yakını ve cin çıkarma seansını yapan İbrahim El Hac Ali gözaltına alındı.

Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu Hasen Alluş, perşembe günü yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BOYNUNDA VE KABURGALARINDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Kalbinin durduğu belirlenen Hasen Alluş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alluş'un yapılan otopsisinde, boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi. Bunun üzerine polis, ailesinin ifadesine başvurdu.

'Cin çıkarma' seansında boğularak öldürülmüş

CİN ÇIKARMA BAHANESİYLE BOĞAZINI SIKMIŞ

Ailesi, Alluş'u ölmeden önce 'cin çıkarma' için kendi vatandaşları olan İbrahim El Hac Ali'yi eve çağırdıklarını, Ali'nin, içindeki cini çıkarmak için Alluş'un boğazını sıktığını, kalbinin durduğunu anlayınca kalp masajı yaptıklarını, ardından da hastaneye götürdüklerini söyledi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis İbrahim El Hac Ali ile Hasen Alluş'un eşi Hasne A. (37), bacanağı İbrahim El H. (37), eşinin kardeşi Yüsra A. (30) ile çocukları Verde (17) ile Hüseyin A.'yı (15) gözaltına aldı. Hasen Alluş, otopsisinin ardından Ereğli ilçesinde toprağa verilirken, şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Konya'da yabancı uyruklu kişinin 'cin çıkarma' bahanesiyle yapılan müdahalede öldüğü iddiası Konya'da yabancı uyruklu kişinin 'cin çıkarma' bahanesiyle yapılan müdahalede öldüğü iddiası 'CİN ÇIKARMA' SEANSINDA BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ 'CİN ÇIKARMA' SEANSINDA BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Devlet Hastanesi, Ereğli, Hac, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalbi durduğu için hastaneye kaldırılan kadının cin çıkarma seansında boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:21 Efsane Gardırop Fuat karakterini canlandıran Ünal Gürel'in oğlunun da oyuncu olduğu ortaya çıktı
14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu için taziye mesajı yayımladı
13:56 Cristiano Ronaldo'nun yaşadıklarına Batuhan Karadeniz'den olay yorum: Bunlar dünyanın en büyük örgütü
13:43 Hastalığı yüzünden kurt adama dönüşen genç ibretlik hikayesini anlattı
13:30 Kalbi durduğu için hastaneye kaldırılan kadının cin çıkarma seansında boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı
13:23 İstiklal saldırısıyla ilgili son iki günde gözaltına alınanların sayısı 13 oldu
13:22 Alacak verecek meselesi yüzünden kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti
13:16 Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Emre Belözoğlu getirmişti
12:48 Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Napoli kancası! Sözleşmesindeki madde uykuları kaçırıyor
12:44 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan Büşra'ya sert sözler: Seninki özgüven değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2022 14:43:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kalbi durduğu için hastaneye kaldırılan kadının cin çıkarma seansında boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement