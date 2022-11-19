Konya'da korkunç olay! Cin çıkarma seansına götürülen Suriyeli şahıs, boğularak öldürüldü - Son Dakika
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Konya'da korkunç olay! Cin çıkarma seansına götürülen Suriyeli şahıs, boğularak öldürüldü

19.11.2022 18:16

38 yaşındaki Suriyeli Hasen Alluş'un otopsisinde boynunda ve kaburgalarında kırıkların tespit edilmesinin ardından harekete geçen polisler, şahsın ailesi tarafından götürüldüğü "cin çıkarma" seansında boğularak öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu Hasen Alluş, perşembe günü yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Hasen Alluş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

BOYNUNDA VE KABURGALARINDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Alluş'un yapılan otopsisinde, boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi. Bunun üzerine polis, ailesinin ifadesine başvurdu.

Konya'da 'Cin çıkarma' cinayeti! Talihsiz adamı feci şekilde öldürdüler, her detayı dehşet

CİN ÇIKARMAK İÇİN BOĞAZINI SIKMIŞ

Ailesi, Alluş'u ölmeden önce 'cin çıkarma' için kendi vatandaşları olan İbrahim El Hac Ali'yi eve çağırdıklarını, Ali'nin, içindeki cini çıkarmak için Alluş'un boğazını sıktığını, kalbinin durduğunu anlayınca kalp masajı yaptıklarını, ardından da hastaneye götürdüklerini söyledi.

Konya'da 'Cin çıkarma' cinayeti! Talihsiz adamı feci şekilde öldürdüler, her detayı dehşet

5 YAKINI VE CİNCİ HOCA GÖZALTINA ALINDI

Polis İbrahim El Hac Ali ile Hasen Alluş'un eşi Hasne A. (37), bacanağı İbrahim El H. (37), eşinin kardeşi Yüsra A. (30) ile çocukları Verde (17) ile Hüseyin A.yı (15) gözaltına aldı. Hasen Alluş, otopsisinin ardından Ereğli ilçesinde toprağa verilirken, şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

Konya'da 'Cin çıkarma' cinayeti! Talihsiz adamı feci şekilde öldürdüler, her detayı dehşet
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Konya'da korkunç olay! Cin çıkarma seansına götürülen Suriyeli şahıs, boğularak öldürüldü - Son Dakika

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