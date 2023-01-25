Cin çıkarma seansında Özge'nin ölümüne neden olan sanıklara 22,5 yıl hapis istemi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Özge Nur Tekin (30), kurban kesimi sırasında bayıldığı gerekçesiyle kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'nde 8 Mart 2021'de hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tekin'in eşi Selçuk Tekin, psikolojik sorunları nedeniyle eşine sözde "cinci hoca Erdal Kaya'nın yönlendirmesi ile cin çıkarma seansı düzenlediklerini ve eşinin sırtına 100 kez oklava ile vurduğunu, ardından da hacamat yaptırdıklarını söyledi. Tekin, 1 gün sonra kurban kesimi sırasında fenalaşan eşini, kaldırdıkları hastanede kaybettiklerini aktardı.

6 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Alınan ifadeler doğrultusunda genç kadının eşi Selçuk Tekin, babası Cemal Efe, annesi Hatun Efe, eşinin annesi Zöhre Tekin, hacamat yapan Sevim Özbaş ile sözde cinci hoca Erdal Kaya gözaltına alındı. Adli kontrol uygulanarak serbest bırakılan 6 kişi hakkında "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" ve "bu suça iştirak etme suçlarından 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

YAPILANLARI TEK TEK ANLATTILAR

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanıklar ile avukatları katıldı. Savcı mütalaasında, sanık Erdal Kaya'nın yönlendirmesiyle sanık Selçuk Tekin'in, eşinin vücuduna oklava ile 100 kez vurduğunu, yine Kaya'nın yönlendirmesiyle yaralı haldeki Tekin'e hacamat yaptırıldığını ve genç kadının 1 gün sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

22.5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcı, sanıklar Erdal Kaya ile Selçuk Tekin'in, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 13.5 yıldan 22.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, sanıklar Zöhre Tekin, Cemal Efe ile Hatun Efe hakkında "suçu yetkili makamlara bildirmemek" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savcı, yapılan hacamat ile Tekin'in ölümü arasında illiyet bağı bulunduğuna dair kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle de sanık Sevim Özbaş'ın beraatına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma için süre taleplerini kabul ederek, duruşmayı erteledi.