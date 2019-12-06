Son Dakika Haberleri: 'Cin çıkarma' seansları düzenleyen dolandırıcıya 24 yıl hapis istemi
Son Dakika Güncel 'Cin çıkarma' seansları düzenleyen dolandırıcıya 24 yıl hapis istemi - Son Dakika

'Cin çıkarma' seansları düzenleyen dolandırıcıya 24 yıl hapis istemi

6 saat önce

ANTALYA'da, 'Sende ölüm büyüsü var' yalanıyla yüksek miktarda para karşılığı sözde 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek, çok sayıda kişiyi dolandırdığı, 4 kişiye de cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen tutuklu sanık Tali Yüksel Yeşilot ile tutukusuz sanık eşi Öznur Yeşilot'un...

'Cin çıkarma' seansları düzenleyen dolandırıcıya 24 yıl hapis istemi, System.String[]

ANTALYA'da, 'Sende ölüm büyüsü var' yalanıyla yüksek miktarda para karşılığı sözde 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek, çok sayıda kişiyi dolandırdığı, 4 kişiye de cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen tutuklu sanık Tali Yüksel Yeşilot ile tutukusuz sanık eşi Öznur Yeşilot'un yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'birçok kişiden haksız kazanç sağlamak', 'dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yapmak' ve 'cinsel saldırı' suçlarından  24 yıl hapsi istenen tutuklu sanık Tali Yüksel Yeşilot ile 'dini duyguları istismar' suçundan 7 yıl hapsi istenen tutuksuz sanık Öznur Yeşilot katıldı. Şikayetçiler ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, Cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Savcı mütaalasında, "Sanıklardan Tali Yüksel Yeşilot'un, çevresinde, Sungurlu Hazretleri Türbesi ile temasta bulunduğunu, büyülü, cinli ve hastalıklı kişileri sahip olduğuna inandırdığı manevi gücü kullanıp, cinlerle bağlantı kurup, seanslar yaparak iyileştirdiği şeklinde intiba oluşturduğuna" dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Mağdurları önem verdikleri bu değerleri, dini inanç ve duyguları araç olarak kullanarak aldatıp, kendisine haksız menfaat sağlamayı bir nevi geçim aracı haline dönüştürmüştür. Bu kapsamda, mağdurlar S.O, F.G., S.O, İ.O., E.O., E.O., H.Ş., H.Z.G., F.U.'yu milyonlarca lira dolandıran Tali Yüksel Yeşilot, ayrıca E.O., H.Ş., F.U. ve H.Z.G.'ye yönelik nitelikli ve basit cinsel istismar eylemlerini gerçekleştirmiştir."

Savcı, tutuklu sanık ile eşinin, bir çok kişiye karşı zincirleme suç işlediklerini vurgulayarak,  cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık Tali Yüksel Yeşilot'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.


Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:24 Kaynak: DHA
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