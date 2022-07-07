Çin: Çin-Abd İlişkileri İçin "Koruyucu Bariyerler" İki Ülke Arasındaki Üç Ortak Bildiridir

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Perşembe günü, Çin-ABD ilişkileri konusunda "koruyucu bariyerler" bulunması gerektiği yönündeki ABD'nin son açıklamasına yanıt verdi. Zhao, iki ülke ilişkilerinde "koruyucu bariyerlerin" Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiri olduğuna işaret etti. Basında çıkan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında yapılacak görüşmenin kritik amacının, ikili ilişkilerdeki koruyucu bariyerleri güçlendirmek ve ikili ilişkilere istikrar eklemek olduğunu söyledi.

Sözcü Zhao, olağan basın toplantısında, Çin ile ABD arasındaki ilişkinin dünyadaki en önemli ikili ilişki olduğuna işaret etti. Zhao, dünyanın en iyi iki ekonomisine sahip ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak iki ülkenin, ilişkileri ilerletmesi ve bozmaması gerektiğinin altını çizdi. Sözcü, iki tarafın karşılıklı saygı, birarada barış içinde yaşama ve her iki tarafın da kazan kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkelerini sürdürmesi, ayrıca ikili ilişkileri sağlam ve istikrarlı kalkınma yoluna sokması gerektiğini belirtti. Zhao, ABD'nin ortak bildirgelerdeki hükümlere ve Çin'e verdiği sözlere uyması gerektiğini de sözlerine ekledi.