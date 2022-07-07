Çin: Çin-Abd İlişkileri İçin "Koruyucu Bariyerler" İki Ülke Arasındaki Üç Ortak Bildiridir - Son Dakika
Üye Girişi

Çin: Çin-Abd İlişkileri İçin "Koruyucu Bariyerler" İki Ülke Arasındaki Üç Ortak Bildiridir

07.07.2022 21:30
Çin: Çin-Abd İlişkileri İçin "Koruyucu Bariyerler" İki Ülke Arasındaki Üç Ortak Bildiridir

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Perşembe günü, Çin-ABD ilişkileri konusunda "koruyucu bariyerler" bulunması gerektiği yönündeki ABD'nin son açıklamasına yanıt verdi.

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Perşembe günü, Çin-ABD ilişkileri konusunda "koruyucu bariyerler" bulunması gerektiği yönündeki ABD'nin son açıklamasına yanıt verdi. Zhao, iki ülke ilişkilerinde "koruyucu bariyerlerin" Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiri olduğuna işaret etti. Basında çıkan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında yapılacak görüşmenin kritik amacının, ikili ilişkilerdeki koruyucu bariyerleri güçlendirmek ve ikili ilişkilere istikrar eklemek olduğunu söyledi.

Sözcü Zhao, olağan basın toplantısında, Çin ile ABD arasındaki ilişkinin dünyadaki en önemli ikili ilişki olduğuna işaret etti. Zhao, dünyanın en iyi iki ekonomisine sahip ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak iki ülkenin, ilişkileri ilerletmesi ve bozmaması gerektiğinin altını çizdi. Sözcü, iki tarafın karşılıklı saygı, birarada barış içinde yaşama ve her iki tarafın da kazan kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkelerini sürdürmesi, ayrıca ikili ilişkileri sağlam ve istikrarlı kalkınma yoluna sokması gerektiğini belirtti. Zhao, ABD'nin ortak bildirgelerdeki hükümlere ve Çin'e verdiği sözlere uyması gerektiğini de sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Çin, ABD'nin Hollanda'dan Çin'e Yapılan Çip Üretimi Teknolojisi İhracatanı Engelleme Girişimini Eleştirdi Çin, ABD'nin Hollanda'dan Çin'e Yapılan Çip Üretimi Teknolojisi İhracatanı Engelleme Girişimini Eleştirdi Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'deki Ciddi Irk Ayrımcılığı, ABD'nin Küresel Adaletsizliğini Yansıtıyor Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'deki Ciddi Irk Ayrımcılığı, ABD'nin Küresel Adaletsizliğini Yansıtıyor
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin: Çin-Abd İlişkileri İçin 'Koruyucu Bariyerler' İki Ülke Arasındaki Üç Ortak Bildiridir - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:15 ODTÜ Rektörlüğü, bu yılki mezuniyet törenlerini 'güvenlik' gerekçesiyle iptal etti
21:11 LGBT'ye verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken Gueye, Galatasaray'a geliyor
21:02 Hong Kong'da evli çift, otel havuzunda kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdi
20:52 Fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı yüzde 33,3 zamla 4 TL'ye yükseldi
20:51 Şirketlere 'kredi kısıtlama' kararında düzenlenmeye gidildi
20:21 Beşiktaş, Jackson Muleka'yı renklerine kattı!
20:15 Üçüncü kez kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur'dan sevindiren haber geldi! Ağustos'ta konserlerine başlayacak
19:59 Eski çalışan alacak- verecek meselesi yüzünden patronunu öldürdü
19:44 Kadir Şeker, cezaevi çıkışı ailesiyle hasret giderdi! O anlar kameraya yansıdı
19:42 Barbra Banda, kanında testosteron seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle Afrika Kupası'nda yer alamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 21:36:20. #1.11#
SON DAKİKA: Çin: Çin-Abd İlişkileri İçin "Koruyucu Bariyerler" İki Ülke Arasındaki Üç Ortak Bildiridir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement