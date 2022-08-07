Çip krizinde Çin'den büyük adım! - Son Dakika
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Çip krizinde Çin'den büyük adım!

07.08.2022 17:02
Çip krizinde Çin'den büyük adım!

Çin, çip krizinde yeni bir atıyor. Hükümet, Çin çiplerini kullanmayanlar yüzde 400 daha fazla vergi ödeyecek iddiasıyla karşı karşıya.

Akıllı telefon pazarı, gün geçtikçe daha da karmaşık hale geliyor. Özellikle son zamanlarda ABD'nin Çin'e yönelik baskısı, Çin hükümetinde işleri daha da zorlaştırıyor. Bu işin üstesinden gelmenin tek yolu ise istikrarlı olmak oluyor. Bu bakımdan Çin, Huawei'ye yönelik eylemin diğer şirketleri vurmasının önüne yalnızca Çin teknolojisiyle geçebilir.

Çin çiplerinden farklı çip kullananlar yüzde 400 daha fazla vergi ödeyecek

Minjiang Üniversitesi'nde Mindu akademisyenlerden profesör Cao Haitao, bir röportaj programında konuştu. Konuşmasında, Çin'de akıllı telefonların yüzde 30'unun Çin çipleri kullanması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda, aksini yapmayı seçen markanın yüzde 400'e kadar daha fazla vergi ödemesi gerektiğini öne sürdü.

Çip krizinde Çin'den büyük adım!

Haitao, bu sayede Çin pazarını geliştirebileceklerini belirtiyor. Çünkü pazar dünyasında gelir var. Gelir ise Ar-Ge yatırımını beraberinde getiriyor. Aksi takdirde, her zaman başkaları tarafından kontrol edilme durumu olacağını söylüyor.

ABD çip krizini çözecek! Ancak bir şartı var

Tüm bunların yanı sıra profesör, yarı iletken endüstrisi hakkında da açıklama yaptı. Bu endüstrinin Tayvan'da çok fazla kaynak tükettiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl TSMC fabrikalarının ortalama günlük su tüketimi yaklaşık 150 bin ton kadar yüksekliğe sahipti. Hsinchu Bilim ve Teknoloji Parkı işletmelerinin tamamı ise günde 140 bin ton su tüketiyor.

Huaqiao Üniversitesi Tayvan Ekonomik Araştırma Enstitüsü eski müdürü Chen Keming, TSMC'nin Tayvan'daki yarı iletken endüstrisinde lider olduğunu, ancak yüksek değerlemesinin bir sorun olduğunu söyledi. TSMC'nin hissedarlarının yüzde 80'i denizaşırı ülkelerdeyken yalnızca yüzde 20'si Tayvanlıların elinde. Bu da sektörün kazandığı paranın yüzde 80'ini yabancıların aldığını gösteriyor.

Çip krizinde Çin'den büyük adım!

Bu konular ayrıca pek çok aktif internet kullanıcıları arasında tartışmalara neden oldu. Bazıları bunun yapılması gerektiğini söylerken, bazıları karşı çıkıyor. Aynı zamanda çoğu kişi Çin hükümetinin, yalnızca Çin çiplerini kullanmayı kabul etmesiyle birlikte akıllı telefon performansının zayıflayacağına inanıyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Çin, çip kullanımı akıllı telefon performansını düşürür mü? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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