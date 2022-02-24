Çin, Çongçing'deki Fuling kaya gazı sahasına 19 sondaj kuyusu daha ekledi - Son Dakika
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Çin, Çongçing'deki Fuling kaya gazı sahasına 19 sondaj kuyusu daha ekledi

24.02.2022 18:18
Çin, Çongçing'deki Fuling kaya gazı sahasına 19 sondaj kuyusu daha ekledi

Çin'in güneybatısındaki Çongçing şehri sınırlarındaki Fuling kaya gazı sahasına 19 yeni sondaj kuyusu eklendiği bildirildi.

Çin'in güneybatısındaki Çongçing şehri sınırlarındaki Fuling kaya gazı sahasına 19 yeni sondaj kuyusu eklendiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, sahayı işleten Çin petrol şirketi Sinopec, ilave kuyularla günlük gaz kapasitesinin 1,06 milyon metreküp arttığını açıkladı.

Günde 20 milyon metreküpten fazla kaya gazı üreten Fuling sahası, Yangzı Nehri Ekonomik Kuşağı içindeki 70'ten fazla şehre gaz tedarik ediyor.

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, Çin'in, 31,6 trilyon metreküp ile dünyanın en büyük kaya gazı rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güneybatısındaki Siçuan eyaleti, kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Tarım Havzası ile Çonçing'in de içinde bulunduğu Yangzı Nehri Deltası'nda zengin kaya gazı rezervleri bulunuyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Çongçing, Sinopec, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Çongçing'deki Fuling kaya gazı sahasına 19 sondaj kuyusu daha ekledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin, Çongçing'deki Fuling kaya gazı sahasına 19 sondaj kuyusu daha ekledi - Son Dakika
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