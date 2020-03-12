Çin Covid-19 nedeniyle Everest tepesine tırmanışları iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin Covid-19 nedeniyle Everest tepesine tırmanışları iptal etti - Son Dakika Dünya

Çin Covid-19 nedeniyle Everest tepesine tırmanışları iptal etti

6 saat önce

Çin, ülkenin Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Everest Dağı'na tımanışları iptal etti.

Çin Covid-19 nedeniyle Everest tepesine tırmanışları iptal etti, System.String[]

Çin, ülkenin Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Everest tepesine tırmanışları iptal etti.


Keşif organizatörleri bir açıklama yaparak, Çin'in sezona birkaç hafta kala Everest Dağı izinlerini iptal ettiğini duyurdu. Buna göre Çin, dağın kuzey bölümü kapatacak ancak Everest Dağı'na Nepal'den tırmanışlar hala mümkün.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Everest Dağı, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:31 
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