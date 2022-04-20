Çin Cumhurbaşkanı, Boao Asya Forumu'nun Yıllık Konferansının Açılış Töreninde Konuşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Cumhurbaşkanı, Boao Asya Forumu'nun Yıllık Konferansının Açılış Töreninde Konuşacak

20.04.2022 11:57
Çin Cumhurbaşkanı, Boao Asya Forumu'nun Yıllık Konferansının Açılış Töreninde Konuşacak

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying Çarşamba günü, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Perşembe günü video konferans aracılığıyla Boao Asya Forumu'nun yıllık konferansının açılış törenine katılacağını ve bir açılış konuşması yapacağını duyurdu.

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying Çarşamba günü, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Perşembe günü video konferans aracılığıyla Boao Asya Forumu'nun yıllık konferansının açılış törenine katılacağını ve bir açılış konuşması yapacağını duyurdu. Hua; İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, Nepal Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Laos Başbakanı Phankham Viphavanh ve Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva'nın da aralarında bulunduğu yabancı liderler ile uluslararası kuruluşların başındaki isimlerin davet üzerine yıllık konferansa sanal olarak katılacaklarını bildirdi.

Çin Cumhurbaşkanı, Boao Asya Forumu'nun Yıllık Konferansının Açılış Töreninde Konuşacak

YORUMLAR
500
Araştırma: Antarktika'daki Deniz Buzunun Kapladığı Alan Rekor Düzeyde Düşük Seviyeye Ulaştı Araştırma: Antarktika'daki Deniz Buzunun Kapladığı Alan Rekor Düzeyde Düşük Seviyeye Ulaştı Çin'de Karaya Vuran Balina Kurtarıldı Çin'de Karaya Vuran Balina Kurtarıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Nisan, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı, Boao Asya Forumu'nun Yıllık Konferansının Açılış Töreninde Konuşacak - Son Dakika


Son Dakika
11:54 Bursa'daki cezaevi aracına yönelik saldırı PKK'nın işi mi? Duran Kalkan metropolleri işaret etmişti
11:51 Üçüncü İttifak ihtimali gündeme bomba gibi düştü! Akıllarda tek bir soru: Millet İttifakı'nda kayıp yaratır mı?
11:49 Yozgat'ta üretilen koruyucu kask ve yelek Zelenski'ye gönderildi
11:48 Çöpe atılan yavru kedileri belediye görevlileri kurtardı: Belediye başkanı o anları paylaştı
11:45 Fenerbahçeli Mesut Özel, ikinci kez baba oluyor
11:38 İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a "Bay Kriz" yakıştırması: Yakında kahve falı da bakmaya başlar!
11:31 ABB'den sıcacık proje: Atık malzemeler geri dönüştürülerek göçmen kuşlara özel yuva yapıldı
11:25 TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 105,82 arttı
11:02 20 Nisan'da gram altının fiyatı 916 liradan alıcı buluyor
11:01 Alex'ten gündem olacak itiraf: Hapisten çıkmış bir Galatasaraylı evime geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 12:04:35. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı, Boao Asya Forumu'nun Yıllık Konferansının Açılış Töreninde Konuşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement