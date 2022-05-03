Çin Cumhurbaşkanı, Gençleri Ülkenin Uzay Bilimi ve Teknolojisine Daha Fazla Katkı Yapmaya Çağırdı - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı, Gençleri Ülkenin Uzay Bilimi ve Teknolojisine Daha Fazla Katkı Yapmaya Çağırdı

03.05.2022 14:52
Çin Cumhurbaşkanı, Gençleri Ülkenin Uzay Bilimi ve Teknolojisine Daha Fazla Katkı Yapmaya Çağırdı

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uzay sektöründeki gençleri, ülkenin uzay bilimi ve teknolojisinde kendine daha fazla yeten bir ülke olması konusunda daha fazla katkıda bulunmaya çağırdı.

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uzay sektöründeki gençleri, ülkenin uzay bilimi ve teknolojisinde kendine daha fazla yeten bir ülke olması konusunda daha fazla katkıda bulunmaya çağırdı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi bu çağrıyı, Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Şirketi'nde uzay istasyonu inşasında çalışan genç bir ekibe Pazartesi günü yazdığı bir mektup aracılığıyla yaptı.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı, Gençleri Ülkenin Uzay Bilimi ve Teknolojisine Daha Fazla Katkı Yapmaya Çağırdı - Son Dakika


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