Çin Cumhurbaşkanı Xi, Dayanışma ve Kazan-kazan İşbirliği Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü tüm dünya ülkelerine, birlikte farklılıkların üstesinden gelme ve kazan-kazan işbirliğinin peşinden gitme çağrısında bulundu. Xi, söz konusu ifadeleri BRICS İş Forumu'nun açılış töreninde sanal bağlantıyla yaptığı açılış konuşmasında kullandı. Şu anda bazı önemli sanayi ve tedarik zincirlerinin, kasıtlı kesintilerden zarar gördüğünü, emtia fiyatlarının yüksek seyredip dalgalanma sergilediğini, küresel enflasyonun artmaya devam ettiğini ve uluslararası finansal piyasaların karmaşa içinde olduğunu hatırlatan Xi, küresel ekonomik toparlanmanın ivme kaybettiğini vurguladı

. Xi, "İnsanların, dünya ekonomisinin bir krize yuvarlanabileceği konusunda kaygılanmak için haklı gerekçeleri var" dedi ve ekledi: "Bu kritik dönemeçte birlikte farklılıkların üstesinden gelmek ve işbirliğinin peşinden gitmek, bizim için bir ekonomik krizin önüne geçmenin tek yoludur." Önde gelen gelişmiş ülkelerin, makul ekonomi politikaları benimsemesi gerektiğini dile getiren Xi, önde gelen gelişmiş ülkeleri, gelişmekte olan ülkeler açısından ağır faturalar çıkarabilecek olumsuz politika yan etkilerinden kaçınmaya çağırdı. Xi, küresel toparlanmanın yavaşlaması ve hatta durmasının önlenmesi için tek bir amaçla biraraya gelinmesi ve makroekonomik politika koordinasyonunun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yaptırımları bumeranga ve iki tarafı keskin kılıca benzeten Xi, küresel ekonomiyi siyasallaştırıp bir araç ya da silaha dönüştüren ve uluslararası finansal ve parasal sistemdeki birincil pozisyonunu kullanarak kasıtlı olarak yaptırım uygulayanların, sadece kendilerinin ve başkalarının çıkarlarına zarar vereceğini ve herkese acı yaşatacağını söyledi.