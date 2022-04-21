Çin Cumhurbaşkanı Xi'den Küresel Güvenlik İnisiyatifi Önerisi - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi'den Küresel Güvenlik İnisiyatifi Önerisi

21.04.2022 10:17
Çin Cumhurbaşkanı Xi'den Küresel Güvenlik İnisiyatifi Önerisi

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü yaptığı açıklamayla dünyada herkes için güvenliğin sağlanmasına yönelik bir Küresel Güvenlik İnisiyatifi önerdi.

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü yaptığı açıklamayla dünyada herkes için güvenliğin sağlanmasına yönelik bir Küresel Güvenlik İnisiyatifi önerdi. Xi, inisiyatifi, Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Konferansı'nın açılış töreninde video bağlantısıyla yaptığı açılış konuşmasında açıkladı. Xi, aşağıdaki hususların altını çizdi: Ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir bir güvenlik vizyonununa bağlı kalmalı ve dünya barış ve güvenliğini korumak için birlikte çalışmalıyız. Tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye bağlılığımızı sürdürmeli, iç işlerine karışmama ilkesini savunmalı ve farklı ülkelerde insanların verdiği kalkınma yolları ve sosyal sistemlere ilişkin bağımsız tercihlere saygı göstermeliyiz.

Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine uymaya devam etmeli, Soğuk Savaş zihniyetini reddetmeli, tek taraflılığa karşı çıkmalı ve grup siyaseti ve blok cepheleşmesine "hayır" demeliyiz. Tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye almaya kendimizi adamalı, bölünmez güvenlik ilkesini desteklemeli, dengeli, etkin ve sürdürülebilir bir barış mimarisi inşa etmeli ve başkalarının güvenliği pahasına kendi güvenliğini sağlama arayışına karşı çıkmalıyız. Ülkeler arasındaki farklılık ve ihtilafları barışçıl şekilde çözüme kavuşturma ilkesine bağlılığımızı sürdürmeli, krizlerin barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasına yönelik tüm çabaları desteklemeli, çifte standartları reddetmeli, tek taraflı yaptırımların ve sınır aşan yargı yetkisinin kontrolsüz şekilde kullanılmasına karşı çıkmalıyız. Hem geleneksel hem de geleneksel olmayan alanlarda güvenliğin sağlanmasına bağlı kalmalı, bölgesel ihtilaflar ve terörizm ile iklim değişikliği, siber güvenlik ve biyogüvenlik gibi küresel zorluklar konusuna birlikte çalışmalıyız.

Çin Cumhurbaşkanı Xi'den Küresel Güvenlik İnisiyatifi Önerisi

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi'den Küresel Güvenlik İnisiyatifi Önerisi - Son Dakika


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