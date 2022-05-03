Çin Cumhurbaşkanı Xi, Doğu Timor'da Cumhurbaşkanlığı Seçimini Kazanan Jose Ramos-Horta'yı Kutladı - Son Dakika

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü, Doğu Timor Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesinden dolayı Jose Ramos-Horta'ya bir tebrik mesajı gönderdi. Xi mesajında, Çin ile Doğu Timor'un diplomatik ilişkiler kurmasından bu yana geçen 20 yılda iki ülkenin uygulamalı işbirliğini devamlı olarak derinleştirdiğine, ikili ilişkileri büyük ölçüde geliştirdiğine ve halklarına somut yarar sağladıklarına, bunun iki ülkenin küçük veya büyük demeden birbirinin eşiti olarak davrandığını ve kazan-kazan işbirliğine girmesini yansıttığına dikkat çekti. Xi, Çin-Doğu Timor ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini ve iki ülke arasındaki iyi komşuluk, dostluk, karşılıklı güven ve karşılıklı yarardan oluşan kapsamlı işbirliği ortaklığını yeni bir düzeye getirmek için Cumhurbaşkanı Ramos-Horta ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.