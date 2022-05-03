Çin Cumhurbaşkanı Xi, Gençleri Çin'in Uzay Bilimi ve Teknolojisine Daha Fazla Katkı Yapmaya Çağırdı - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Gençleri Çin'in Uzay Bilimi ve Teknolojisine Daha Fazla Katkı Yapmaya Çağırdı

03.05.2022 20:52
Çin Cumhurbaşkanı Xi, Gençleri Çin'in Uzay Bilimi ve Teknolojisine Daha Fazla Katkı Yapmaya Çağırdı

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uzay sektöründeki gençleri Çin'in uzay bilimi ve teknolojisinde kendine daha fazla yeten bir ülke olması konusunda daha fazla katkıda bulunmaya çağırdı.

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uzay sektöründeki gençleri Çin'in uzay bilimi ve teknolojisinde kendine daha fazla yeten bir ülke olması konusunda daha fazla katkıda bulunmaya çağırdı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, bu çağrıyı Pazartesi günü, Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Şirketi'nde (CACS) uzay istasyonu inşasında çalışan genç bir ekibe cevaben yazdığı bir mektup aracılığıyla yaptı. Xi, 4 Mayıs'ta kutlanan Gençlik Günü öncesi kaleme aldığı mektupta, uzay sektöründeki tüm gençleri selamladı.

Xi, dokuz yıl önce CASC'a yaptığı ziyarette genç araştırmacılarla yaptığı paylaşımları hatırlattı. Xi, Çin uzay endüstrisinin sürekli olarak, BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi uyduları, Chang'e ay keşif aracı, Tianwen-1 Mars keşif aracı, Xihe güneş keşif uydusunun yanı sıra Tiangong uzay istasyonu ve çekirdek modülü Tianhe dahil olmak üzere yeni gelişmeler kaydettiğini söyledi. Xi, sektördeki çok sayıda gencin önemli sorumluluklar üstlendiğini, bunun yeni dönemin Çinli gençliğinin girişimci ruhunu ortaya koyduğunu sözlerine ekledi. Xi, Çin'in uzay sektöründe daha güçlü hale getirilmesinin nesiller boyu sürekli çaba gerektirdiğinin altını çizdi. Sektördeki gençleri "İki Bomba, Bir Uydu" (İki Bomba, atom bombası ve kıtalararası balistik füzeyi, Bir Uydu ise yapay uyduyu ifade ediyor) ruhunu ve Çin'in insanlı uzay programının ruhunu ileriye taşımanın yanı sıra uzayı keşfetme yolculuğuna ve uzay bilimi ve teknolojisinde inovasyon yoluyla yüksek düzeyde kendine yeten bir ülke olmasına daha fazla katkıda bulunmaya çağırdı.

Xi, 4 Mayıs 2013'te CASC bünyesindeki Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'ni ziyaret etmiş ve tüm sektörlerden önde gelen gençlik temsilcileriyle görüşmüştü. Çin Komünist Gençlik Birliği'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle, CASC bünyesinde uzay istasyonu inşası üzerinde çalışan genç ekip Xi'ye bir mektup yazarak şirketteki 80.000 genç adına Çin'in son dokuz yılda uzay bilimi ve teknolojisi gelişimini tanıtma çalışmalarını bildirmiş ve ülkeyi uzay sektöründe daha güçlü hale getirmek için çaba sarf etmede kararlılıklarını ifade etmişti.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi, Gençleri Çin'in Uzay Bilimi ve Teknolojisine Daha Fazla Katkı Yapmaya Çağırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Gençleri Çin'in Uzay Bilimi ve Teknolojisine Daha Fazla Katkı Yapmaya Çağırdı - Son Dakika
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