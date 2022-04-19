Çin Cumhurbaşkanı Xi, Güney Afrika'daki Seller Nedeniyle Taziye Mesajı Gönderdi - Son Dakika

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü Güney Afrikalı mevkidaşı Cyril Ramaphosa'ya, ülkeyi vuran ciddi sel felaketinden dolayı bir taziye mesajı gönderdi. Çin Cumhurbaşkanı, devam eden şiddetli yağışların Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal vilayetinde ciddi bir sel felaketine yol açtığını, ağır can ve mal kaybına neden olduğunu kaydetti. Xi, Çin hükümeti, halkı ve kendi adına sellerden etkilenen bölgelerde yaşamını yitirenler için derin üzüntülerini iletti, felakette yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diledi. Xi ayrıca, Güney Afrika hükümetinin güçlü liderliğinde, sellerden etkilenen bölgedeki insanların felaketin üstesinden kesinlikle geleceğine ve evlerini kısa sürede yeniden inşa edeceklerine olan inancını da dile getirdi.