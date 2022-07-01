Çin Cumhurbaşkanı Xi: Hong Kong Çok Daha Büyük Başarılara İmza Atacak - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi: Hong Kong Çok Daha Büyük Başarılara İmza Atacak

01.07.2022 15:40
Çin Cumhurbaşkanı Xi: Hong Kong Çok Daha Büyük Başarılara İmza Atacak

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü yaptığı açıklamada, anavatanın güçlü desteği ve "tek ülke, iki sistem"in kararlı biçimde uygulanmasıyla Hong Kong'un çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade etti.

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü yaptığı açıklamada, anavatanın güçlü desteği ve "tek ülke, iki sistem"in kararlı biçimde uygulanmasıyla Hong Kong'un çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade etti.

Hong Kong'un anavatana geri dönüşünün 25. yıl dönümünün kutlandığı toplantıda ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi altıncı dönem hükümetinin göreve başlama töreninde konuşma yapan Xi, Hong Kong'da "tek ülke, iki sistem"in başarıyla uygulanmasına devam edilmesinin Çin ulusunun büyük yenilenmesine ilişkin tarihi sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Xi, "Ülkemizin ikinci asırlık hedefini gerçekleştirmedeki yeni yolculuğunda Hong Kong'un, büyük anavatanın güçlü desteği ve "tek ülke, iki sistem" politikasının kararlı biçimde uygulanmasıyla çok daha büyük başarılara imza atacağına ve anavatandaki yurttaşlarla birlikte Çin ulusunun büyük yenilenmesinin zaferini paylaşacağına inanıyoruz" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi: Hong Kong Çok Daha Büyük Başarılara İmza Atacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi: Hong Kong Çok Daha Büyük Başarılara İmza Atacak - Son Dakika
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