Çin Cumhurbaşkanı Xi, Hong Kong'un Anavatanın Ekonomik Mucizesine Eşsiz Katkısını Övdü - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Hong Kong'un Anavatanın Ekonomik Mucizesine Eşsiz Katkısını Övdü

01.07.2022 09:50
Çin Cumhurbaşkanı Xi, Hong Kong'un Anavatanın Ekonomik Mucizesine Eşsiz Katkısını Övdü

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü Hong Kong'ta yaptığı konuşmada Hong Kong'un anavatana dönüşünden bu yana anavatanın uzun vadeli, kararlı ve hızlı ekonomik kalkınması mucizesine eşsiz katkıda bulunduğunu söyledi.

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü Hong Kong'ta yaptığı konuşmada Hong Kong'un anavatana dönüşünden bu yana anavatanın uzun vadeli, kararlı ve hızlı ekonomik kalkınması mucizesine eşsiz katkıda bulunduğunu söyledi.

Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıl dönümünün kutlandığı toplantı ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin 6. dönem hükümetinin göreve başlama töreninde konuşma yapan Xi, Hong Kong'un ülkenin genel kalkınmasının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ve ulusal kalkınma stratejilerine aktif şekilde uyum gösterdiğini vurguladı.

Xi, Hong Kong'un son derece özgür, açık ve uluslararası kurallarla uyumlu olma şeklindeki güçlü yanlarını koruduğuna dikkat çekti.

Xi, Hong Kong'un, Çin'in büyük ölçekte, daha fazla alanda ve daha derinlemesine dışa açılma şeklindeki yeni paradigmasının ilerletilmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, 1 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi, Hong Kong'un Anavatanın Ekonomik Mucizesine Eşsiz Katkısını Övdü - Son Dakika

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