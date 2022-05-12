Çin Cumhurbaşkanı Xi ile Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Diplomatik İlişkilerin 30. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi ile Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Diplomatik İlişkilerin 30. Yıl Dönümünü Kutladı

12.05.2022 18:10
Çin Cumhurbaşkanı Xi ile Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Diplomatik İlişkilerin 30. Yıl Dönümünü Kutladı

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Sloven mevkidaşı Borut Pahor Perşembe günü iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü vesilesiyle karşılıklı kutlama mesajı paylaştı.

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Sloven mevkidaşı Borut Pahor Perşembe günü iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü vesilesiyle karşılıklı kutlama mesajı paylaştı. Xi, 30 yıl önce ikili diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin ve Slovenya'nın birbirine saygılı ve eşit davrandığını, karşılıklı yarar sağlayan işbirliklerinde olumlu sonuçlar elde ettiğini ve iki ülke halkına somut fayda sağlayan artan kültürel ve halklar arası alışverişine tanık olduğuna dikkat çekti.

Xi, Kovid-19 karşısında, iki ülke halkının birbirine destek verdiğini ve bunun Çin ile Slovenya arasındaki derin dostluğu gösterdiğini söyledi. Xi, Çin-Slovenya ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayarak, diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünü yeni bir başlangıç noktası olarak almak, Kuşak ve Yol'u ortaklaşa inşa etme tarihi fırsatını değerlendirmek, iki ülkenin ve halklarının çıkarları açısından ikili ilişkilerin gelişimine yeni bir ivme kazandırmak, iki tarafın kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmek ve pratik işbirliğini derinleştirmek için Pahor ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Pahor ise mesajında, Slovenya ile Çin arasındaki ikili ilişkilerin uzun bir geçmişe sahip olduğunu ve diplomatik ilişkilerin 30 yıl önce kurulmasından bu yana hızlı bir gelişme kaydettiğini belirtti ve çeşitli alanlarda büyük sıçrama kaydetmesinden dolayı Çin'i kutladı. Pahor, iki ülkenin ekonomik ve ticari işbirliğinin verimli olduğunu, işbirliği alanlarının arttığını ve bunlar arasında buz ve kar sporlarının yeni işbirliği alanları arasında ön plana çıktığını sözlerine ekledi. Slovenya Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği üyesi olarak Slovenya'nın Avrupa-Çin ilişkilerinin geliştirilmesini aktif olarak desteklediğini ve işbirliğinin meyvelerini her iki tarafa ve uluslararası topluluğa ulaştırmaya kararlı olduğunu kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi ile Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Diplomatik İlişkilerin 30. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika


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