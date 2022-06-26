Çin Cumhurbaşkanı Xi: İnternet ve Diğer Kanallar Aracılığıyla Halkın Sesi Daha İyi Dinlenmeli - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi: İnternet ve Diğer Kanallar Aracılığıyla Halkın Sesi Daha İyi Dinlenmeli

26.06.2022 15:04
Çin Cumhurbaşkanı Xi: İnternet ve Diğer Kanallar Aracılığıyla Halkın Sesi Daha İyi Dinlenmeli

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, internet ve diğer kanallar aracılığıyla halkın sesini daha iyi dinlemenin önemini vurguladı.

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, internet ve diğer kanallar aracılığıyla halkın sesini daha iyi dinlemenin önemini vurguladı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi geçtiğimiz günlerde, yaklaşmakta olan ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi ile ilgili çalışmalara dair internet kullanıcılarının önerilerinin ve görüşlerinin incelenmesi ve kavranması üzerine verdiği talimat kapsamında bu açıklamaları yaptı.

Xi, kamuoyuna daha fazla saygı duymak ve halkın isteklerini takip etmek gerektiğini vurguladı. ÇKP 20. Ulusal Kongresi'nin partinin ve ülkenin siyasi gündemindeki önemli bir olay olduğunu kaydeden Xi, çevrimiçi platformlar aracılığıyla halkın görüşünün alınmasının, parti üyelerinin ve halkın ülkenin kalkınmasına ve Çin ulusunun yenilenmesine katkıda bulunması için etkili bir yol olduğunu söyledi. Xi, bunun aynı zamanda tüm süreçli halk demokrasisinin bir örneği olduğunu belirtti. Çin Cumhurbaşkanı, sayısız yapıcı fikir ve öneride bulunulduğunu ve yetkili departmanların bunları kapsamlı şekilde incelemesi ve faydalı olanları benimsemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Xi, yeni koşullar altında partinin kitle çizgisinin daha iyi hayata geçirilebilmesi amacıyla referans oluşturması için, partinin ulusal kongresine dair kamuoyu görüşlerinin toplanmasındaki başarılı uygulamaların özetlenmesi gerektiğini kaydetti. 2022 yılının ikinci yarısında yapılması planlanan ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi için 15 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında kamuoyu görüş ve önerilerinin toplanması için internet platformları kullanılmıştı. Bu süreçte, 8,54 milyondan fazla öneri ve fikir alındı.

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Xi: Çin, Küresel Kalkınma İşbirliğine Daha Fazla Kaynak Ayıracak Xi: Çin, Küresel Kalkınma İşbirliğine Daha Fazla Kaynak Ayıracak Xi: Çin, Küresel Kalkınma İşbirliğine Daha Fazla Kaynak Ayıracak Xi: Çin, Küresel Kalkınma İşbirliğine Daha Fazla Kaynak Ayıracak
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi: İnternet ve Diğer Kanallar Aracılığıyla Halkın Sesi Daha İyi Dinlenmeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi: İnternet ve Diğer Kanallar Aracılığıyla Halkın Sesi Daha İyi Dinlenmeli - Son Dakika
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