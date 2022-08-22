Video: Xi, Bilim ve Teknolojide Kendi Kendine Yeterlilik İçin Acil Çaba Gösterilmesi Çağrısı Yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Shenyang kentinde bir robot üreticisini ziyareti sırasında, Çin'in bilim ve teknolojide kendi kendine yeterliliğinin artırılması ve kilit alanlarda ve ekipman üretimindeki çekirdek teknolojiler üzerindeki hakimiyetini güvence altına alınması için acil çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

CHEN SHANG, Siasun Mobil Robot Bölümü, Süreç Hata Ayıklama Mühendisi:

"Cumhurbaşkanı Xi, hata ayıklama sergi alanında bize ekipmanın temel teknik özellikleri hakkında sorular sordu. Ona, burasının, tüm bir sistemin hata giderme süreci için kontrol istasyonu olduğunu anlattım. Kendisine, nasıl çalıştığını da gösterdim."

ZHANG JİN, Siasun Robot ve Otomasyon Limited Şirketi Başkanı:

"Genel Sekreterimiz, ürünlerimizle çok ilgilendi. Yapabildiklerimize, yerelleştirme oranına ve buna benzer konulara özellikle ilgi gösterdi. Sunumları yaparken kendisine bu teknolojilerin hepsinin de kendi inovasyonlarımız olduğunu ve çekirdek teknolojilerinin de tamamen elimizde bulunduğunu söyledim. Genel Sekreter çok mutlu oldu. Bizden çekirdek teknolojileri elimizde tutmamızı istedi."

Lİ MİNGRU, Siasun Mobil Robot Bölümü, Operasyondan Sorumlu İcra Direktörü:

"Genel Sekreter Xi personelimizin birçoğunun çok genç olduğunu fark etti ve genç insanların yaşama gücü olduğunu söyledi. Bu bizim için büyük bir teşvik oldu."

YAN SHENGHUİ, Siasun Ortak Robot Sistem Mühendisi:

"Ülkemizin bizim gibi yüksek teknoloji konusundaki yeteneklere ve aynı zamanda yüksek teknoloji şirketlerine gerçekten değer verdiğini hissediyorum. Bu bize işimizi daha iyi yapmada daha büyük bir motivasyon sağlıyor."

ZHANG JİN, Siasun Robot ve Otomasyon Limited Şirketi Başkanı:

"Her türlü sanayi ve her türlü teknolojinin gelişmesi aralıksız bir çaba gerektirir. Genel Sekreter'in verdiği teşvikle yatırım ve yenilik yapmaya devam etme konusunda kendimize olan güven ve kararlılığımız arttı. Çekirdek teknolojilere olan hakimiyetimizi sıkı bir şekilde garantiye alacak ve Çin'in robot endüstrisinin daha güçlü, daha büyük ve daha iyi yapmaya yardımcı olacağız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'dan bildiriyor.