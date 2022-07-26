BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkeyi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile başkent Beijing'deki Diaoyutai Devlet Konukevi'nde biraraya geldi, 26 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Cumhurbaşkanı ile Görüştü - Son Dakika
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.