Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Cumhurbaşkanı ile Görüştü - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Cumhurbaşkanı ile Görüştü

26.07.2022 22:08
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Cumhurbaşkanı ile Görüştü

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkeyi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile başkent Beijing'deki Diaoyutai Devlet Konukevi'nde biraraya geldi, 26 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkeyi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile başkent Beijing'deki Diaoyutai Devlet Konukevi'nde biraraya geldi, 26 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Cumhurbaşkanı ile Görüştü - Son Dakika

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