Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Merkezi Urumqi'de İnceleme Yaptı

URUMQİ, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi şehrini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Xi Jinping, Urumqi'de Guyuanxiang topluluğunu ziyaretinde çeşitli etnik gruplara el salladı ve bölgede yaşayan bir kişinin evine misafir oldu. Çin Cumhurbaşkanı, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Müzesi'ni ziyaretindeyse somut olmayan kültürel miras olarak kayda geçen Manas sanatçıları ile fotoğraf çektirdi.

Çin Cumhurbaşkanı aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi şehrine bağlı Tianshan bölgesinde Guyuanxiang topluluğunu ziyaret ederken çeşitli etnik gruplara el sallıyor, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi şehrinde Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Müzesi'ni ziyaret ederken somut olmayan kültürel miras olarak kayda geçen Manas sanatçıları ile fotoğraf çektiriyor, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)