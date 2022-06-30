Çin Cumhurbaşkanı Xi, Makao Özel İdari Bölgesi İdari Amiri ile Bir Araya Geldi

HONG KONG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Hong Kong'da Makao Özel İdari Bölgesi İdari Amiri Ho Iat Seng ile bir araya geldi ve merkezi yetkililerin Ho ile Makao yönetiminin çabalarının tamamen farkında olduğunu söyledi. İlerlemeyi sürdürürken istikrarı korumak gerektiğini vurgulayan Xi, Ho ve Makao Özel İdari Bölgesi yönetimine salgın önleme ve kontrolü konusunda yorulmadan çalışma, insanların geçim sıkıntısını tutarlı ve etkin bir şekilde hafifletme, ekonomik toparlanmayı hızlandırma, kısmen çeşitlendirilmiş bir ekonomiyi sıkı sıkıya destekleme ve Makao'daki sosyal istikrarı koruma çabası gösterme çağrısı yaptı.

Xi, Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıl dönümü kutlaması dolayısıyla düzenlenen bir toplantıya ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi altıncı dönem hükümetinin 1 Temmuz'daki açılış törenine katılmak üzere Perşembe öğleden sonra Hong Kong'a geldi. Xi, aynı zamanda HKSAR'ı da denetleyecek. 25. yıl dönümü kutlama etkinliklerine katılmak için Hong Kong'da bulunan Ho da kendisiyle görüştüğü için Xi'ye teşekkür etti ve her açıdan sıkı şekilde çaba göstereceği ve Makao'nun sağlam şekilde gelişmesini kararlı bir şekilde koruyacağı taahhüdünde bulundu.