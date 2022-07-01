Çin Cumhurbaşkanı Xi: "Tek Ülke, İki Sistem" Politikası Tam ve Eksiksiz Uygulanmalı

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü yaptığı konuşmada "tek ülke, iki sistem" politikasının tam ve eksiksiz uygulanması gerektiğini vurguladı.

Xi söz konusu ifadeleri Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıl dönümünün kutlandığı toplantı ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin 6. dönem hükümetinin göreve başlama töreninde yaptığı konuşmada kullandı.

Ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarının korunmasının, politikanın en önemli ilkesi olduğunu dile getiren Xi, bu ön koşul temelinde Hong Kong ve Makao'nun uzun vadede kapitalist sistemini sürdürmesi ve yüksek düzeyde özerkliğe sahip olması gerektiğini kaydetti