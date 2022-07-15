Çin Cumhurbaşkanı Xi, Xinjiang Üretim ve İnşaat Güçleri'ni Daha Güçlü ve Daha Müreffeh Yapmanın Önemini Vurguladı - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Xinjiang Üretim ve İnşaat Güçleri'ni Daha Güçlü ve Daha Müreffeh Yapmanın Önemini Vurguladı

15.07.2022 11:30
Çin Cumhurbaşkanı Xi, Xinjiang Üretim ve İnşaat Güçleri'ni Daha Güçlü ve Daha Müreffeh Yapmanın Önemini Vurguladı

URUMQİ, 15 Temmuz (Xinhua) -- Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri de olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Xinjiang Üretim ve İnşaat Birliği'ni (XPCC) daha güçlü ve daha müreffeh yapmanın önemini vurguladı.

URUMQİ, 15 Temmuz (Xinhua) -- Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri de olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Xinjiang Üretim ve İnşaat Birliği'ni (XPCC) daha güçlü ve daha müreffeh yapmanın önemini vurguladı. Xi söz konusu açıklamayı, Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki denetim turu kapsamında Çarşamba öğleden sonra Shihezi kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptı. XPCC yetkili ve çalışanlarına hitap eden Xi, XPCC'nin reform ve kalkınma konusunda kaydettiği ilerlemeden memnuniyet duyduğunu, XPCC yetkili ve çalışanlarının da bundan gurur duyması gerektiğini söyledi. XPCC'nin stratejik durumunu "yeri doldurulamaz" olarak niteleyen Xi, XPCC yetkili ve çalışanlarının XPCC ruhunu ileriye taşıyacağı, çok çalışmaya devam edeceği, reform çalışmalarını artıracağı ve XPCC'yi daha güçlü ve daha müreffeh yapmak üzere ayakları yere basan ve ısrarlı gayretler sergileyeceği umudunu dile getirdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi, Xinjiang Üretim ve İnşaat Güçleri'ni Daha Güçlü ve Daha Müreffeh Yapmanın Önemini Vurguladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Xinjiang Üretim ve İnşaat Güçleri'ni Daha Güçlü ve Daha Müreffeh Yapmanın Önemini Vurguladı - Son Dakika
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