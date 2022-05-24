Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Brezilyalı Mevkidaşıyla Birlikte Cosban Toplantısına Başkanlık Etti - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Brezilyalı Mevkidaşıyla Birlikte Cosban Toplantısına Başkanlık Etti

24.05.2022 15:01
Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Brezilyalı Mevkidaşıyla Birlikte Cosban Toplantısına Başkanlık Etti

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wang Qishan Pazartesi günü, Çin-Brezilya Üst Düzey Koordinasyon ve İşbirliği Komitesi'nin (COSBAN) altıncı toplantısına Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao ile birlikte video konferans aracılığıyla eş başkanlık etti.

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wang Qishan Pazartesi günü, Çin-Brezilya Üst Düzey Koordinasyon ve İşbirliği Komitesi'nin (COSBAN) altıncı toplantısına Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao ile birlikte video konferans aracılığıyla eş başkanlık etti. Wang, son yıllarda Çin ve Brezilya'nın birbirlerinin temel ve uzun vadeli çıkarlarına uyum sağladığını ve küresel zorluklara karşı birlikte çalışarak gelişmekte olan ekonomiler arasında yeni bir işbirliği sayfası açtığını söyledi.

Wang, her ikisi de küresel etkiye sahip büyük ülkeler olarak Çin ve Brezilya'nın önemli uluslararası ve bölgesel meselelerle ilgili yakın iletişimini sürdürmesi, çok taraflı çerçeveler içinde koordinasyonu artırması ve yükselen piyasalar ile gelişmekte olan ülkelerin ülkelerin ortak çıkarlarının korunmasına ve kolaylaştırılmasına yardımcı olması gerektiğini söyledi. Brezilya'nın Çin ile kapsamlı stratejik ortaklığına büyük önem verdiğini kaydeden Mourao da ülkesinin Çin'e ihracatı artırmayı, gıda güvenliği de dahil olmak üzere ortak zorluklarla mücadele için Çin ile çalışmayı ve enerji geçişleri ile düşük karbonlu ekonominin getirdiği yeni fırsatlardan yararlanmayı umduğunu söyledi. Mourao, Brezilya'nın Çinli işletmeleri Brezilya'ya yatırım yapmaya davet ettiğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Brezilyalı Mevkidaşıyla Birlikte Cosban Toplantısına Başkanlık Etti - Son Dakika


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