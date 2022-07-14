Çin Daha Düşük Karbonlu Yerleşimler Oluşturacak - Son Dakika
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Çin Daha Düşük Karbonlu Yerleşimler Oluşturacak

14.07.2022 12:10
Çin Daha Düşük Karbonlu Yerleşimler Oluşturacak

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin iklim hedeflerine ulaşma çabalarının bir parçası olarak daha fazla yerleşim bölgesini düşük karbonlu yerleşimlere dönüşmeye teşvik edecek.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin iklim hedeflerine ulaşma çabalarının bir parçası olarak daha fazla yerleşim bölgesini düşük karbonlu yerleşimlere dönüşmeye teşvik edecek. Çin'in Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı ve üst düzey ekonomik planlamacısı tarafından Çarşamba günü açıklanan bir hükümet planına göre, 2030'a kadar kentsel yerleşimlerin yaklaşık yüzde 60'ının, bölgede yaşayanların yürüyerek edinebilecekleri kapılarına kadar yakın, daha uygun hizmetler sunan "yeşil yerleşimler" haline gelmesi bekleniyor. Planda, bu tür yerleşim yerlerinde yaşayanların daha düşük enerji tüketen ev aletleri ve daha az tek kullanımlık ürünler kullanması, günlük hayatta elektrik tasarrufu yapması ve yeni enerjili araçları tercih etmesi bekleniyor. 2025'e kadar ülkenin tüm yeni kentsel binaları yeşil bina standartlarına uygun olarak inşa edilecek. Plana göre ortak çabalarla kentsel ve kırsal inşaat alanlarından kaynaklanan karbon emisyonları muhtemelen 2030 senesinden önce zirve yapacak. Çin, 2030'a kadar karbondioksit emisyonlarını zirveye çıkarmak ve 2060'a kadar karbon nötrlüğüne ulaşmak amacıyla çaba göstereceğini açıklamıştı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Kalkınma Bakanlığı, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Daha Düşük Karbonlu Yerleşimler Oluşturacak - Son Dakika

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