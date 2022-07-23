Çin Daha Güçlü Ekonomik Toparlanma İçin Etkin Talebi Artıracak

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang'ın başkanlığında Perşembe günü yapılan Devlet Konseyi Yürütme Toplantısı'nda alınan karara göre Çin, ekonomik toparlanma ve büyümenin itici gücünü artırmak için etkin talebi genişletmek amacıyla politika tedbirleri alacak. Toplantıda, Çin ekonomisinin önemli bir istikrar ve toparlanma aşamasında olduğu ve üçüncü çeyreğin hayati önem taşıdığı kaydedildi. Kovid-19 ile mücadelenin ekonomik ve sosyal kalkınma ile etkili bir şekilde koordine edilmesi ve ekonomiyi istikrara kavuşturmak için politika paketini daha da ileriye taşımak esas olarak belirlendi. İş güvenliği ve fiyat istikrarına öncelik verilerek ekonomik toparlanmanın temellerinin güçlendirilmesi, genel ekonomik performansın istikrara kavuşturulması ve temel ekonomik göstergelerin uygun bir aralıkta tutulması için çabalar yoğunlaştırılacak. Politika destekli ve kalkınma odaklı finansal araçların ve özel amaçlı tahvillerin etkilerini ortaya çıkarmak için hala büyük olanaklar bulunuyor.

Bu tedbirler, büyük miktarda özel yatırımı harekete geçirmeye yardım edecek ve piyasa ilkelerine dayalı olarak daha iyi bir şekilde kullanılacak. Zayıf halkaları güçlendirmek, yapısal düzenlemeleri kolaylaştırmak, tüketimi desteklemek, ekonomik iyileşme ve büyümedeki kilit rolünden yararlanmak amacıyla istihdam yaratmak için etkin yatırımın tam olarak kullanılması gerekiyor. Li, "Politika destekli ve kalkınma odaklı finansal araçlar, mümkün olan en kısa sürede fiziksel kazançlar elde etmeye yardımcı olmalı ve ticari bankalardan kredi verilmesinin hızlandırılmasına katalizörlük yapmalı" dedi. Toplantıda, tutarlılık ve verimliliği sağlamak amacıyla yetkili departmanlar tarafından ortak yönetim ve paralel inceleme ile büyük projeler için etkin yatırım konusunda bir koordinasyon mekanizması kurulmasına karar verildi. Seçilen projelerin hem kısa hem de uzun vadeli faydalar sağlaması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel dayanaklarını güçlendirmeye yardımcı olması, 14. Beş Yıllık Plan ve diğer planların kapsamına girmesi, ekonomik getiri sağlaması ve olabildiğince hızlı başlaması gerekiyor.

Büyük projeler için arazi kullanımı ve enerji tüketimi kotaları, ilgili yönetmeliklere göre ayrı ayrı belirlenecek. Rekabetçi endüstrilerin gelişimi hala tamamen piyasaya dayalı olacak. Politika destekli ve kalkınmaya yönelik finansal araçların fonları, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak iyi bir şekilde kullanılacak. Daha büyük teşvikler sağlanacak ve fonlar basitçe yerellikler arasında paylaştırılmayacak. Projeleri daha fazla olgunlaşmış olan bölgeler daha fazla destek alacak. Toplantıda özel amaçlı tahvillerin kullanımının hızlandırılması ve ticari bankaların destekleyici finansmana yönlendirilmesi istendi. Politika bankalarının yeni eklenen kredi limitlerinin zamanında verilmesi gerekiyor. Yerelde bulunanların tamamının, projelerin daha hızlı ilerlediğini ve kalite gereksinimlerini karşıladığını görmesi gerekiyor. Üçüncü çeyrekte daha fazla fiziki kazanım elde etmek amacıyla şantiyelerdeki faaliyetlerin askıya alınmaması ve ilgili sanayi ve tedarik zincirlerinin kesintisiz kalması için koşullar oluşturulacak. Mümkün olan her yerde bayındırlık programları aracılığıyla göçmen işçilere daha fazla iş fırsatı sağlanacak.

Kurumlar arası çalışma grupları, proje teslimini denetlemek ve kolaylaştırmak amacıyla zamanında yerelde bulunanlara gönderilecek. Proje kalitesini sağlamak, yolsuzluk ve rant arayışını önlemek amacıyla yönetim ve denetim güçlendirilecek. Li, "Projenin uygulanmasında mümkün olan her yerde ve her zamanda tüketim yanlısı tedbirler ve iş yardım planları kullanılmalı" dedi. Toplantıda, tüketimin insanların yaşamlarıyla yakından ilgili olduğu ve büyüme için de önemli bir motor görevi görmesi gerektiği belirtildi. Finansal kurumlar, Kovid-19'dan etkilenen bireysel ihtiyaç kredileri için daha esnek düzenlemeler sunma konusunda desteklenecek. Gayrimenkul sektörünün istikrarlı ve sağlıklı gelişimini teşvik etmek için şehre özgü politikalar benimsenecek. İnsanların temel barınma ihtiyaçları karşılanacak ve barınma koşullarını iyileştirme istekleri uygun şekilde desteklenecek. Platform şirketlerini yasalara ve düzenlemelere uygun olarak kapsayıcı finansal hizmetlere yönlendirmek amacıyla platform ekonomisinin sağlam ve iyi düzenlenmiş gelişimi için özel tedbirler alınacak. Platform ekonomisinin istihdam yaratma ve tüketimi teşvik etmedeki rolü daha iyi ortaya çıkarılacak. İthalat ve ihracata yönelik mali destekler artırılacak, işletmelere aktif olarak döviz kuru riskinden korunma (hedging) gibi hizmetler sunulacak.