Son Dakika Haberleri: Çin'de 1 Ayda Doğal Afetlerden Etkilenen Sayısı 66 Bin

Çin'de 1 Ayda Doğal Afetlerden Etkilenen Sayısı 66 Bin

1 saat önce

Çin'de Ocak ayında doğal afetlerden 66 bin kişi etkilendi.

Çin'de 1 Ayda Doğal Afetlerden Etkilenen Sayısı 66 Bin, System.String[]
Çin'de Ocak ayında doğal afetlerden 66 bin kişi etkilendi.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'na göre, Çin'de meydana gelen doğal afetlerde Ocak ayında 7 kişi hayatını kaybetti, 66 bin kişi ise afetlerden etkilendi. Bakanlık, deprem, sel, orman yangını ve dolu dahil olmak üzere doğal afetlerin 3binden fazla evi tahrip ettiğini ve 5 bin hektarlık ürüne zarar verdiğini belirtti.

Doğal felaketler, ülkeyi yaklaşık 26.7 milyon ABD doları tutarında zarara sokarken, Ocak ayındaki zayiat ve zararların, aynı beş yıl içinde aynı döneme göre daha düşük olduğunu belirtti. - PEKİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:47 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa
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