Çin'de 1 Ayda Doğal Afetlerden Etkilenen Sayısı 66 Bin
1 saat önce
Çin'de Ocak ayında doğal afetlerden 66 bin kişi etkilendi.
Çin
'de Ocak ayında doğal afetlerden 66 bin kişi etkilendi.
Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'na göre, Çin'de meydana gelen doğal afetlerde Ocak ayında 7 kişi hayatını kaybetti, 66 bin kişi ise afetlerden etkilendi. Bakanlık, deprem, sel, orman yangını ve dolu dahil olmak üzere doğal afetlerin 3binden fazla evi tahrip ettiğini ve 5 bin hektarlık ürüne zarar verdiğini belirtti.
Doğal felaketler, ülkeyi yaklaşık 26.7 milyon ABD
doları tutarında zarara sokarken, Ocak ayındaki zayiat ve zararların, aynı beş yıl içinde aynı döneme göre daha düşük olduğunu belirtti. - PEKİN
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:47 Kaynak: İHA
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