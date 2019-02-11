Son Dakika Haberleri: Çin'de 1 haftada rekor turizm geliri

Çin'de 1 haftada rekor turizm geliri

31 dakika önce

Çin, bir haftalık Bahar Bayramı tatilinde yaklaşık 76 milyar 210 milyon dolar turizm geliri elde etti.

Çin'de 1 haftada rekor turizm geliri, System.String[]
Çin, bir haftalık Bahar Bayramı tatilinde yaklaşık 76 milyar 210 milyon dolar turizm geliri elde etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 07:51 

Bahar Bayramı, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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