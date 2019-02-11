Çin'de 1 haftada rekor turizm geliri
31 dakika önce
Çin, bir haftalık Bahar Bayramı tatilinde yaklaşık 76 milyar 210 milyon dolar turizm geliri elde etti.
Çin
, bir haftalık Bahar Bayramı
tatilinde yaklaşık 76 milyar 210 milyon dolar turizm geliri elde etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 07:51
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