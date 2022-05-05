Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinde yurt içi seyahatler yüzde 30,2 azaldı - Son Dakika
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Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinde yurt içi seyahatler yüzde 30,2 azaldı

05.05.2022 09:18
Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinde yurt içi seyahatler yüzde 30,2 azaldı

Çin'de beş günlük 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinde yurt içi seyahatler, ülke genelinde çok sayıda şehirde Omicron vakalarının tetiklediği salgının yarattığı endişe nedeniyle geçen yıla göre yüzde 30,2 azaldı.

Çin'de beş günlük 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinde yurt içi seyahatler, ülke genelinde çok sayıda şehirde Omicron vakalarının tetiklediği salgının yarattığı endişe nedeniyle geçen yıla göre yüzde 30,2 azaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde toplam 160 milyon seyahat yapıldı.

Seyahat sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 30,2 azaldı.

Tatil döneminde iç turizm gelirleri, 64,68 milyar yuana (9,77 milyar dolar) ulaşırken, geçen yıla göre 42,9 düşüş kaydetti.

Ülkenin en büyük şehirleri Şanghay, Pekin ve Guangcou'da, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle tatil döneminde seyahatlere kısıtlama getirilirken vatandaşlara şehir dışına çıkmamaları tavsiye edilmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Omicron, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinde yurt içi seyahatler yüzde 30,2 azaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinde yurt içi seyahatler yüzde 30,2 azaldı - Son Dakika
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