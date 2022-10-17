Çin'de 10 yılda 5 bine yakın parti yetkilisi hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı - Son Dakika
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Çin'de 10 yılda 5 bine yakın parti yetkilisi hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı

17.10.2022 20:12
Çin'de 10 yılda 5 bine yakın parti yetkilisi hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı

Çin Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekteri Şi Cinping'in 10 yıllık iktidarı döneminde, 5 bine yakın parti yetkilisine yolsuzluk soruşturması açıldığı bildirildi.

Çin Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekteri Şi Cinping'in 10 yıllık iktidarı döneminde, 5 bine yakın parti yetkilisine yolsuzluk soruşturması açıldığı bildirildi.

ÇKP Merkezi Disiplin İnceleme Komitesi (MDİK) yetkilileri, partinin 20. Ulusal Kongresi marjında düzenledikleri basın toplantısında, komite faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

MDİK Sekreter Yardımcısı Şiao Pey, 2012'den bu yana yaklaşık 5 bin parti yetkilisi hakkında soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 553'ünün yargıya sevk edildiğini belirtti.

Yaklaşık 207 bin parti yetkilisinin soruşturmalarda ceza aldığını ifade eden Şiao, bunlardan yüzde 11'inin son 5 yılda ilk kez disiplin suçu işlediğini kaydetti.

Yolsuzlukla mücadele stratejisi ve bu kapsamdaki baskılar sayesinde son 5 yılda yaklaşık 80 bin yetkilinin gönüllü olarak suçlarını itiraf ettiğini vurgulayan Şiao, "Rüşvetin yayılması kararlılıkla önlendi." dedi.

Mücadelenin ödünsüz sürdürüleceği mesajı

Yolsuzlukla mücadele, iktidara geldiğinden bu yana Şi Cinping'in temel politikalarından biri olurken, kamuoyu nezdinde güvenilirliğini artıran etken olmuştu.

Onlarca üst düzey yetkilinin yolsuzluk soruşturmalarıyla görevden alındığı bu dönemde, Şi'nin soruşturmaları parti içinde kendisine rakip gördüğü veya kendi çizgisine uymadığını düşündüğü kişileri elemek için kullandığı öne sürülmüştü.

Devlet Başkanı ve Genel Sekreter Şi, ÇKP'nin dün başlayan 20. Ulusal Kongresi'nin açılışındaki konuşmasında, yolsuzluk ve rüşvetin partinin birliğine ve bütünlüğüne en önemli tehdit olduğunu belirterek, mücadelenin ödünsüz sürdürüleceği mesajını vermişti.

Siyaset ile iş dünyası arasındaki yolsuzluk bağlarının siyasi yapıya zarar verdiğini vurgulayan Şi, "Partide lider konumundaki kişilerin, çıkar gruplarının ve güç hiziplerinin sözcüsü ve iş birlikçi haline gelmesini kararlılıkla önlemeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Çin'de bu yıl aralarında Cıciang eyaletinin merkezi Hangcou'nun eski Parti Sekreteri Cou Ciangyong, Jiangsu eyaleti Parti Sekreteri Yardımcısı Cang Cinghua, China Merchants Bank eski Yönetim Kurulu Başkanı Tien Huiyu'ya görevlerini iş çevrelerine haksız menfaat sağlamak için kötüye kullandıkları ve rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Üst düzey emniyet, istihbarat ve yargı yetkililerine yönelik soruşturma kapsamında da 3 eski bürokrat ve 3 eski emniyet müdürü hakkında "yolsuzluk" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla açılan davalar, geçen ay mahkumiyetle sonuçlanmıştı.

Eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Sun Licun'u, Eski Adalet Bakanı Fu Cınghua ile eski Jiangsu eyaleti Siyasi ve Yasal İşler Komisyonu Sekreteri Vang Likı, 2 yıl ertelemeyle idam cezaları almıştı.

Sun liderliğinde hizip oluşturarak onunla suç birliği yapmakla suçlanan 3 eski emniyet müdürü, Eski Şanghay Emniyet Müdürü Gong Daoan, eski Çongçing Emniyet Müdürü Dıng Huilin, eski Şaanşi Emniyet Müdürü Liu Şinyun de rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçundan hapse mahkum edilmişti.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de 10 yılda 5 bine yakın parti yetkilisi hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı - Son Dakika

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