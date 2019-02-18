Çin'de 100 fok yavrusu çalındı
1 saat önce
Çin'de 100 fok yavrusu bakım merkezinden çalındı.
Çin
'de 100 fok yavrusu bakım merkezinden çalındı. Yapılan baskınlarda fokların çoğunluğu canlı ele geçirilirken, hırsızlar yakalanarak gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:32
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