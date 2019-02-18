Son Dakika Haberleri: Çin'de 100 fok yavrusu çalındı

Çin'de 100 fok yavrusu çalındı

1 saat önce

Çin'de 100 fok yavrusu bakım merkezinden çalındı.

Çin'de 100 fok yavrusu çalındı, System.String[]
Çin'de 100 fok yavrusu bakım merkezinden çalındı. Yapılan baskınlarda fokların çoğunluğu canlı ele geçirilirken, hırsızlar yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:32 

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı

Camideki Hırsızlık Anı, Güvenlik Kamerası Tarafından Saniye Saniye Kaydedildi Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:18:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de 100 fok yavrusu çalındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]