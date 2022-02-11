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Çin'de 101 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

Çin'de 101 Kovid-19 vakası kaydedildi

11.02.2022 05:55
Çin'de 101 Kovid-19 vakası kaydedildi

Çin ana karasında son 24 saatte 56'sı yurt içi kaynaklı 101 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Çin ana karasında son 24 saatte 56'sı yurt içi kaynaklı 101 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Baise şehrinde 33, Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde 21, eyalet merkezi Şenyang'a 1 ve Guicou eyaletinin Tongrın şehrinde 1 yerel vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 45 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 764 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1424 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ile şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de 101 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de 101 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
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