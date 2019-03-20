Son Dakika Haberleri: Çin'de 110 Milyon Yıllık Kuş Fosili Bulundu

Çin'de 110 Milyon Yıllık Kuş Fosili Bulundu

34 dakika önce

Çin'in kuzeybatısında içinde yumurta kalıntıları olan 110 milyon yıllık kuş fosili bulunduğu bildirildi.

Çin'de 110 Milyon Yıllık Kuş Fosili Bulundu, System.String[]
Çin'in kuzeybatısında içinde yumurta kalıntıları olan 110 milyon yıllık kuş fosili bulunduğu bildirildi.

"Sciencemag" internet sitesinde yer alan habere göre, Pekin'deki Çin Bilimler Akademisi Omurgalı Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsünden (IVPP) Dr. Alida Bailleul ve Dr. Jingmai O'Connor'ın ekibi, ülkenin kuzeybatısında vücudunun içinde yumurta parçaları olan kuş fosili buldu.

Bailleul, serçe büyüklüğünde kuş fosilinin oldukça iyi korunmuş olduğunu ifade ederek incelemeler sonucunda kuşun içindeki bazı dokuların yumurta kabuğu ve kalıntıları olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Bailleul, yumurtadaki yapısal bozukluklar nedeniyle kuşun 110 milyon önce ölmüş olabileceğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:32 Kaynak: AA

Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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