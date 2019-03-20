Çin'de 110 Milyon Yıllık Kuş Fosili Bulundu
34 dakika önce
Çin'in kuzeybatısında içinde yumurta kalıntıları olan 110 milyon yıllık kuş fosili bulunduğu bildirildi.
Çin
'in kuzeybatısında içinde yumurta kalıntıları olan 110 milyon yıllık kuş fosili bulunduğu bildirildi.
"Sciencemag" internet sitesinde yer alan habere göre, Pekin
'deki Çin Bilimler Akademisi Omurgalı Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsünden (IVPP) Dr. Alida Bailleul ve Dr. Jingmai O'Connor'ın ekibi, ülkenin kuzeybatısında vücudunun içinde yumurta parçaları olan kuş fosili buldu.
Bailleul, serçe büyüklüğünde kuş fosilinin oldukça iyi korunmuş olduğunu ifade ederek incelemeler sonucunda kuşun içindeki bazı dokuların yumurta kabuğu ve kalıntıları olduğunu tespit ettiklerini belirtti.
Bailleul, yumurtadaki yapısal bozukluklar nedeniyle kuşun 110 milyon önce ölmüş olabileceğini kaydetti.
Araştırmanın sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:32 Kaynak: AA
Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tarihi Teklif: Sözleşmeyi İptal Et, 50 Milyon Doları Sana Bulacağım
İstanbul İçin Ezber Bozan Anket! İmamoğlu, Yıldırım'ın 1,5 Puan Önünde
Türkiye ile İran'ın PKK'ya Düzenlediği Ortak Operasyondan İlk Görüntüler Geldi