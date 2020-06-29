Çin'de 12, Güney Kore'de 42 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Çin'de 12, Güney Kore'de 42 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Son 24 saatte Asya ülkelerinden Çin'de 12, Güney Kore'de 42 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Son 24 saatte Asya ülkelerinden Çin'de 12, Güney Kore'de 42 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 5'i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 12 vaka saptandı.

Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm görülmezken, toplam vaka sayısı 83 bin 512'ye çıktı. Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Başkent Pekin'de 11 Haziran'da Şinfadi toptan gıda pazarıyla bağlantılı Kovid-19 vakalarının aniden yükselmesi sonrası salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilmiş, spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler geçici süreyle durdurulmuştu.

Şinfadi toptan gıda pazarı kapatılıp tüm çalışanlara test yapılmış ve pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesi karantinaya alınmıştı.

Kentte yeni açılan güzellik salonları ve berberlerde yapılan testlerde yeni vakaya rastlanmaması salgının kontrol altına alındığının işareti olarak değerlendiriliyor.

Anşin bölgesinde sokağa çıkma yasağı

Bu arada BBC'nin haberine göre, Pekin'in komşusu Hıbey eyaletinin Anşin bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yetkililer, Anşin'in "tamamen kapatıldığını ve kontrol altına alındığını" açıkladı.

Söz konusu sokağa çıkma yasağı yaklaşık 400 bin kişiyi etkiledi.

Yalnızca çalışması zorunlu olan kişilerin sokağa çıkabildiği Anşin'de, her evden bir kişinin günde bir kere dışarı çıkarak evin ihtiyaçlarını karşılamasına izin veriliyor.

Pekin'in 150 kilometre güneyindeki Anşin'de, son iki haftada 18 Kovid-19 vakası kaydedildi.

Güney Kore'de 42 yeni vaka

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte en az 12'si yurt dışı kaynaklı 42 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü, yeni can kaybının ise bulunmadığı bildirildi.

Yerel kaynaklı yeni vakaların çoğu başkent Seul ve çevresindeki kentleri kapsayan geniş alanda görüldü.

Bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenlerle bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Toplam vaka sayısının 12 bin 757'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 282 kişi yaşamını yitirdi.

Bu arada Güney Kore Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, ülkedeki vaka sayılarının artmayı sürdürmesi durumunda hükümetin daha güçlü sosyal mesafe önlemleri alacağını söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Pekin, Asya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:03 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Çin'de 12, Güney Kore'de 42 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika Dünya

Son Dakika

16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 16:00 Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi 15:13 Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:48 Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 11:59 Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında 10:50 Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 10:35 Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor 07:57 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 23:50 Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi 21:26 Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok 20:56 Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
16:08
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
15:59
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
15:47
Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı
15:46
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
15:35
Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı
15:34
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı
15:21
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
15:16
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
15:12
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in yüzük paylaşımı evlilik dedikodularını yeniden alevlendirdi
15:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 16:23:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de 12, Güney Kore'de 42 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]