- Çin'de 13. Beş Yıllık Plan kapsamında turizmde hedeflere ulaşıldı - Son Dakika

- Çin'de 13. Beş Yıllık Plan kapsamında turizmde hedeflere ulaşıldı

PEKİN - Çin'in 13. Beş Yıllık Plan'ın uygulanması kapsamında, turizm sektörü hızlanan dönüşüm ve artışların yanı sıra yeni operasyonel stillerin benimsenmesi ve optimizasyonu sayesinde istikrarlı bir büyüme yaşadı.

Son yenilikler ve yeni turizm noktalarının gelişmesi nedeniyle kırsal ve gece turizmi ülkede popüler trendler haline geldi. Son beş yılda dijital, internet ve akıllı teknolojiler sayesinde birçok şehir yeni yönetim ve işletme tarzları ile akıllı turizmin gelişimini hızlandırdı. Doğu Çin'in Zhejiang Eyaletindeki Liangzhu Ulusal Arkeolojik Sit Parkı, turistlerin güvenli ve düzenli bir şekilde eğlenmelerini sağlamak için akıllı bir yönetim sistemi benimsedi. Trafik ve turist akışları için gerçek zamanlı veriler, kontrol odasındaki ekranlarda ve personelin cep telefonlarında görüntüleniyor, böylece park çalışanları mevcut durumu her zaman takip edebiliyor.

Park sorumlusu Lu Yiying yaptığı açıklamada, "Çok sayıda turistin olduğu yerler kırmızı ile işaretleniyor ve parka giren, ziyaret eden ve çıkan turist sayısı burada gösterilmektedir. Aynı zamanda gezi otobüslerimizi turist yoğunluğuna göre ayarlayacağız veya turistlere yardımcı olmak için rehberlerimizi göndereceğiz" dedi.

Öte yandan, Çin'in COVID-19 ile mücadelede kaydettiği başarı sayesinde sekiz günlük Ulusal Bayram tatilinde turizm geliri 466,5 milyar yuanı (68,7 milyar ABD doları) aştı ve toplam 637 milyon yerli turist ülke içinde seyahat etti. Çin COVID-19'un yayılmasını önlemek için gerekli önlemleri almaya devam ediyor.

Çin'in 13. Beş Yıllık Planı kapsamında, son beş yılda toplam 22 bin 600 yoksul köy, kırsal ve devrimci turizmi geliştirerek yoksulluktan kurtuldu.

Doğu Çin'in Shandong Eyaletinin Zaozhuang şehrinde, yerel somut olmayan kültürel miras unsurları Fengmao kasabasında tanıtılıyor. 22 adet atıl durumdaki avlu turistlere geleneksel el sanatlarını göstermek amacıyla restore edildi.

Köy lideri Sun Yadong yaptığı açıklamada, "Kırsal yaşam ve turizm temelinde, halkımız daha zengin olacak" dedi. 13. Beş Yıllık Plan sırasında, kaplıcalarda, plajlarda ve dağlarda çeşitli yeni turistik tatil köyleri inşa edildi. Kış turizmi de büyük ölçüde teşvik edildi.

Böylece son beş yılda Çin'deki yerli turist sayısı yıllık ortalama yüzde 10,7 artışla yaklaşık 25 milyara ulaştı. Turizm geliri, yıllık ortalama yüzde 13.6 büyüme ile 22.8 trilyon yuana ulaştı.

Toplam yurtdışına giden turist sayısı 780 milyonu aşarken, yurtiçi turist sayısı 830 milyon oldu. Uluslararası turizm geliri, yıllık ortalama yüzde 4,5 büyüme ile 720,83 milyar ABD dolarına ulaştı.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaynak Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcısı Shan Gangxin, "İstatistikler, 2019 yılında ülkedeki yerli turist sayısının 6 milyara, toplam turizm gelirinin ise 6.63 trilyon yuana ulaştığını gösteriyor. Yani turizm, daha iyi bir yaşam, ekonomik ve sosyal refahı destekleyen kapsamlı bir endüstri haline geldi" diye konuştu.