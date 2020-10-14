- Çin'de 13. Beş Yıllık Plan kapsamında turizmde hedeflere ulaşıldı - Son Dakika

- Çin'de 13. Beş Yıllık Plan kapsamında turizmde hedeflere ulaşıldı

14.10.2020 11:09

- Çin'de 13. Beş Yıllık Plan kapsamında turizmde hedeflere ulaşıldı Çin'in 13. Beş Yıllık Plan'ın uygulanması kapsamında, turizm sektörü hızlanan dönüşüm ve artışların yanı sıra yeni operasyonel stillerin benimsenmesi ve optimizasyonu sayesinde istikrarlı bir büyüme yaşadı.

- Çin'de 13. Beş Yıllık Plan kapsamında turizmde hedeflere ulaşıldı

PEKİN - Çin'in 13. Beş Yıllık Plan'ın uygulanması kapsamında, turizm sektörü hızlanan dönüşüm ve artışların yanı sıra yeni operasyonel stillerin benimsenmesi ve optimizasyonu sayesinde istikrarlı bir büyüme yaşadı.

Son yenilikler ve yeni turizm noktalarının gelişmesi nedeniyle kırsal ve gece turizmi ülkede popüler trendler haline geldi. Son beş yılda dijital, internet ve akıllı teknolojiler sayesinde birçok şehir yeni yönetim ve işletme tarzları ile akıllı turizmin gelişimini hızlandırdı. Doğu Çin'in Zhejiang Eyaletindeki Liangzhu Ulusal Arkeolojik Sit Parkı, turistlerin güvenli ve düzenli bir şekilde eğlenmelerini sağlamak için akıllı bir yönetim sistemi benimsedi. Trafik ve turist akışları için gerçek zamanlı veriler, kontrol odasındaki ekranlarda ve personelin cep telefonlarında görüntüleniyor, böylece park çalışanları mevcut durumu her zaman takip edebiliyor.

Park sorumlusu Lu Yiying yaptığı açıklamada, "Çok sayıda turistin olduğu yerler kırmızı ile işaretleniyor ve parka giren, ziyaret eden ve çıkan turist sayısı burada gösterilmektedir. Aynı zamanda gezi otobüslerimizi turist yoğunluğuna göre ayarlayacağız veya turistlere yardımcı olmak için rehberlerimizi göndereceğiz" dedi.

Öte yandan, Çin'in COVID-19 ile mücadelede kaydettiği başarı sayesinde sekiz günlük Ulusal Bayram tatilinde turizm geliri 466,5 milyar yuanı (68,7 milyar ABD doları) aştı ve toplam 637 milyon yerli turist ülke içinde seyahat etti. Çin COVID-19'un yayılmasını önlemek için gerekli önlemleri almaya devam ediyor.

Çin'in 13. Beş Yıllık Planı kapsamında, son beş yılda toplam 22 bin 600 yoksul köy, kırsal ve devrimci turizmi geliştirerek yoksulluktan kurtuldu.

Doğu Çin'in Shandong Eyaletinin Zaozhuang şehrinde, yerel somut olmayan kültürel miras unsurları Fengmao kasabasında tanıtılıyor. 22 adet atıl durumdaki avlu turistlere geleneksel el sanatlarını göstermek amacıyla restore edildi.

Köy lideri Sun Yadong yaptığı açıklamada, "Kırsal yaşam ve turizm temelinde, halkımız daha zengin olacak" dedi. 13. Beş Yıllık Plan sırasında, kaplıcalarda, plajlarda ve dağlarda çeşitli yeni turistik tatil köyleri inşa edildi. Kış turizmi de büyük ölçüde teşvik edildi.

Böylece son beş yılda Çin'deki yerli turist sayısı yıllık ortalama yüzde 10,7 artışla yaklaşık 25 milyara ulaştı. Turizm geliri, yıllık ortalama yüzde 13.6 büyüme ile 22.8 trilyon yuana ulaştı.

Toplam yurtdışına giden turist sayısı 780 milyonu aşarken, yurtiçi turist sayısı 830 milyon oldu. Uluslararası turizm geliri, yıllık ortalama yüzde 4,5 büyüme ile 720,83 milyar ABD dolarına ulaştı.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaynak Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcısı Shan Gangxin, "İstatistikler, 2019 yılında ülkedeki yerli turist sayısının 6 milyara, toplam turizm gelirinin ise 6.63 trilyon yuana ulaştığını gösteriyor. Yani turizm, daha iyi bir yaşam, ekonomik ve sosyal refahı destekleyen kapsamlı bir endüstri haline geldi" diye konuştu.

- Çin'de 13. Beş Yıllık Plan kapsamında turizmde hedeflere ulaşıldı
- Çin'de 13. Beş Yıllık Plan kapsamında turizmde hedeflere ulaşıldı
- Çin'de 13. Beş Yıllık Plan kapsamında turizmde hedeflere ulaşıldı
- Çin'de 13. Beş Yıllık Plan kapsamında turizmde hedeflere ulaşıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Turizmi, Turizm, turist, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Çin'de 13. Beş Yıllık Plan kapsamında turizmde hedeflere ulaşıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanacak Tüp mide ameliyatıyla 75 kilo verdi, bambaşka bir insana dönüştü! Eski halini görenler tanıyamıyor Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de
Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı         
11:07
Trump'a tapan Hindistanlı adam depresyona girip hayatını kaybetti Trump'a tapan Hindistanlı adam depresyona girip hayatını kaybetti         
10:33
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu         
09:39
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı         
08:22
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü         
18:35
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 11:19:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Çin'de 13. Beş Yıllık Plan kapsamında turizmde hedeflere ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei