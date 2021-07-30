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Çin'de 13 kentte yeni Covid vakaları ortaya çıktı, Japonya'da vaka artışları nedeniyle olağanüstü hal uygulaması genişletiliyor - Son Dakika
BBC

Çin'de 13 kentte yeni Covid vakaları ortaya çıktı, Japonya'da vaka artışları nedeniyle olağanüstü hal uygulaması genişletiliyor

30.07.2021 16:52
Çin'de 13 kentte yeni Covid vakaları ortaya çıktı, Japonya'da vaka artışları nedeniyle olağanüstü hal uygulaması genişletiliyor, System.String[]

Çin'in Nanjing kentinde bu ay ortaya çıkan Covid vakaları kentin beş bölgesine ve başkent Pekin dahil 13 kente yayıldı.

Çin'in Nanjing kentinde bu ay ortaya çıkan Covid vakaları kentin beş bölgesine ve başkent Pekin dahil 13 kente yayıldı. Japonya ise hızla artan vaka sayıları nedeniyle başkent Tokyo'daki mevcut olağanüstü hal uygulamasını uzatma ve Osaka dahil diğer bazı bölgeleri de dahil etme kararı aldı.

Çin devlet medyası, Nanjing'deki yayılmanın, koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan'dan sonra en büyük yayılma olduğunu belirtti.

Virüsün ilk olarak 20 Temmuz'da Nanjing Havalimanı'nda tespit edilmesinden bu yana 200'e yakın yeni vakanın olduğu belirlendi.

Yerel medya, havalimanında uçuşların 11 Ağustos'a kadar iptal edildiğini belirtiyor.

Nanjing'de herkes test olacak

9,3 milyon nüfusa sahip kentte ziyaretçiler dahil herkesin teste tabi tutulacağı açıklandı.

Yetkililer, çok daha bulaşıcı olan Delta varyantının yeni enfeksiyonlara yol açtığını ve havalimanının yoğunluğu nedeniyle virüsün hızlı yayıldığını belirtiyor.

Nanjing'deki sağlık yetkilisi Ding Jie, virüsün 10 Temmuz'da Rusya'dan gelen bir uçakta çalışan ve sıkı hijyen kurallarına uymayan temizlik görevlilerinden kaynaklandığını söyledi.

Yapılan testler, virüsün başkent Pekin de dahil olmak üzere 13 kente yayıldığını gösteriyor.

Ancak uzmanlar, yayılmanın henüz erken aşamada olduğunu ve kontrol altına alınabileceğini belirtiyor.

Yeni vakalar sosyal medyada Çin aşısı Sinovac'ın Delta varyantına karşı etkinliğine dair tartışmalara neden oldu. Ancak Covid tespit edilenlerin aşılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Bu aşıyı kullanan bazı Güney Doğu Asya ülkeleri son günlerde başka aşıları kullanacaklarını açıklamıştı.

Çin, sınırlarını kapatma ve yerel bulaşlara hızla müdahale etme yoluyla bugüne kadar virüsü kontrol altında tutmayı başarmıştı.

Japonya'da olağanüstü hal uygulaması genişletiliyor

Japonya ise hızla artan Covid-19 vakaları nedeniyle başkent Tokyo'daki mevcut olağanüstü hal uygulamasını Ağustos sonuna kadar uzatma ve Osaka dahil diğer bazı bölgelerde de bu uygulamayı başlatma kararı aldı.

Pandemiye karşı başarılı bir mücadele veren ülkede Delta varyantı nedeniyle vaka sayıları arttı. Perşembe günü bu sayı ilk kez 10 bini aştı.

Bunun üçte birinden fazlası ise 2020 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan başkent Tokyo'da tespit edildi. Buradaki olağanüstü hal uygulamasına rağmen son üç gündür vaka sayıları rekor düzeyde seyretti ve Cuma günü 3300 yeni vaka tespit edildi. Kentteki hastanelerde ağır vakalar için ayrılan yatak kapasitesinin yüzde 60'ının dolduğu belirtiliyor.

Olimpiyat Komitesi, Olimpiyat Oyunları'nda Cuma günü 27 yeni vaka belirlendiğini, Temmuz başından beri toplam rakamın 200'ü aştığını kaydetti.

Ancak komite, seyirciye izin verilmediği ve katı önlemler alındığını belirterek Olimpiyatların vaka sayılarında artışa yol açtığı tezini reddediyor.

Bazı uzmanlar ise böyle bir dönemde Olimpiyatların yapılmasının, günlük yaşamın kısıtlanması ihtiyacı bakımından halka kafa karıştırıcı bir mesaj verdiği kanısında.

Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura, ülkenin pandemide yeni ve "aşırı ürkütücü" bir aşamaya girdiğini söyledi.

Bakan, "İnsanlar önünü göremiyor ve bu durumun ne kadar süreceği konusunda kaygılı; günlük normal yaşantıya dönülememesini dayanılmaz buluyorlar" dedi.

Olağanüstü hal uygulaması kapsamında restoranlar ve barlar erken kapanıyor ve alkol servisine izin verilmiyor.

Tokyo'daki olağanüstü hal uygulaması 31 Ağustos'a kadar uzatılırken, Osaka ve diğer üç bölgede de 2-31 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak.

Tokyo'da 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı 88 oldu

Salgının en yoğun döneminde diğer ülkelerde katı kısıtlamalar gündeme getirilmiş, Japonya'da ise sadece evden çalışma tavsiyesinde bulunulmuştu. Bu yüzden yeni önlemlerin ne kadar etkili olacağı merak ediliyor.

Japonya Sağlık Bakanlığı verilerine göre 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı ülke genelinde 28 iken Tokyo'da 88'e ulaştı.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD'de bu rakam 18,5, İngiltere'de ise 48.

29 Temmuz tarihi itibarıyla Japonya'da aşılaması tamamlananların oranı yüzde 27'ye ulaştı. Yaşlı nüfusun ise yüzde 71,5'i tam aşılanmış durumda.

Çin'de 13 kentte yeni Covid vakaları ortaya çıktı, Japonya'da vaka artışları nedeniyle olağanüstü hal uygulaması genişletiliyor
Çin'de 13 kentte yeni Covid vakaları ortaya çıktı, Japonya'da vaka artışları nedeniyle olağanüstü hal uygulaması genişletiliyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Olağanüstü Hal, Koronavirüs, Japonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de 13 kentte yeni Covid vakaları ortaya çıktı, Japonya'da vaka artışları nedeniyle olağanüstü hal uygulaması genişletiliyor - Son Dakika Dünya

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