Çin'de 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü - Son Dakika
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Çin'de 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

21.03.2022 12:17

- Çin'de 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 132 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağının düştüğü belirtildi.

- Çin'de 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

PEKİN - Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 132 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağının düştüğü belirtildi.

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Wuzhou şehri yakınlarında Doğu Çin Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü. Kunming- Guangzhou seferini yapan uçağın düştüğü dağlık bölgede yangın çıktığı belirtildi. Çin Sivil Havacılık İdaresi, uçakta 9'u mürettebat olmak üzere 132 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Kazada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiği öğrenildi.

Çin'de 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Çin'de 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Çin'de 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'de 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü - Son Dakika
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