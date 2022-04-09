Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi

09.04.2022 10:09
Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi

Son 24 saatte Çin ana karasında 1350 ve Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası kaydedildi.

Son 24 saatte Çin ana karasında 1350 ve Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1334'ü yurt içi kaynaklı, 1350 Kovid-19 vakası saptandı.

Buna ilave olarak Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 23 bin 737 vaka tespit edildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 16 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında fark giderek büyüyor. Bunun, bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu daha hafif olan Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Ülkenin en büyük şehri Şanghay, en fazla vakanın görüldüğü yer oldu. Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1015, göstermeyen 22 bin 609 vaka kaydedildi.

Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Kuzeybatıdaki Cilin eyaleti de benzer bir salgın dalgasını kontrol etmeye çalışıyor. Eyalette son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 248, göstermeyen 706 vaka saptandı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 163 bin 42 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 86 kişinin hayatını kaybettiği kentte, Omicron vakalarının tetiklediği salgında yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 430'a çıktı, virüsten ölüm oranı binde 7,2 oldu.

Kentte 60 yaş üzeri nüfusta aşılama oranlarının düşük olması, virüsün yayılmasıyla can kayıplarının artmasına sebep oluyor.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 185 bin 727 vaka görüldü.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.

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Çin'de 24 saatte 1576, Hong Kong'da 2 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edildi Çin'de 24 saatte 1576, Hong Kong'da 2 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edildi Çin'de son 24 saatte 1323, Hong Kong'da 2 bin 777 Kovid-19 vakası tespit edildi Çin'de son 24 saatte 1323, Hong Kong'da 2 bin 777 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Şanghay, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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