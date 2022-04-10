Çin'de 1351, Hong Kong'da 2 bin 535 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Son 24 saatte Çin ana karasında 1351 ve Hong Kong'da 2 bin 535 Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1318'i yurt içi kaynaklı, 1351 Kovid-19 vakası saptandı.

Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 25 bin 37 vaka tespit edildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 33 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında fark giderek büyüyor. Bunun, bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu daha hafif olan Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Şanghay'da kapanma sürüyor

Ülkenin en büyük şehri Şanghay, en fazla vakanın görüldüğü yer oldu. Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1006, göstermeyen 23 bin 937 vaka kaydedildi.

Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Sağlık yetkilileri, nüfusu 26 milyonu aşan kentte yeni tur toplu testlerin ardından 14 gün içinde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını açıkladı.

Guancou'da toplu test yapılacak

Öte yandan ülkenin en büyük kentlerinden, 18 milyon nüfuslu Guangcou'da da dün 10 vaka ile hastalık belirtisi göstermeyen 1 vakanın tespit edilmesinin ardından tüm vatandaşlara toplu test uygulanacağı bildirildi.

Kuzeybatıdaki Cilin eyaleti de bir ayı aşkın süredir devam eden salgın dalgasını kontrol etmeye çalışıyor. Eyalette son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 242, göstermeyen 755 vaka saptandı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 164 bin 393 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 2 bin 535 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 62 kişinin hayatını kaybettiği kentte, Omicron vakalarının tetiklediği salgında yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 492'a çıktı.

Kentte 60 yaş üzeri nüfusta aşılama oranlarının düşük olması, virüsün yayılmasıyla can kayıplarının artmasına sebep oluyor.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 188 bin 262 vaka görüldü.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.