Çin'de 14 işçi su baskını nedeniyle tünelde mahsur kaldı - Son Dakika

Çin'de inşa halindeki bir tüneli su basması sonucu 14 işçi mahsur kaldı.
Ülkenin güneyindeki Cuhay kentinin acil durum yönetim birimince yapılan açıklamada, kentte yapımı süren bir tüneli yerel saatle 03.30'da su bastığı belirtildi.
Açıklamada, su baskını nedeniyle 14 işçinin tünelde mahsur kaldığı ifade edildi.
Arama kurtarma çalışmalarının bir komuta merkezi kurularak başlatıldığı kaydedilen açıklamada, birçok kentten ekiplerin bölgeye yönlendirildiği aktarıldı.
Kaynak: AA
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