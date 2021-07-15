Çin'de 14 işçi su baskını nedeniyle tünelde mahsur kaldı - Son Dakika

Arama kurtarma çalışmalarının bir komuta merkezi kurularak başlatıldığı kaydedilen açıklamada, birçok kentten ekiplerin bölgeye yönlendirildiği aktarıldı.

Ülkenin güneyindeki Cuhay kentinin acil durum yönetim birimince yapılan açıklamada, kentte yapımı süren bir tüneli yerel saatle 03.30'da su bastığı belirtildi.

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