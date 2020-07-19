Çin'de 16 yeni korona virüs vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin'de 16 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Çin anakarasında 16 yeni korona virüs vakasının tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 83 bin 660'a yükseldi.

Çin anakarasında 16 yeni korona virüs vakasının tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 83 bin 660'a yükseldi.

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Çin anakarasında son 1 günde 16 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği, virüs kaynaklı yeni ölüm yaşanmadığı belirtildi. Yeni vakalardan 13'ünün yerel kaynaklı olduğu ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde görüldüğü ifade edilen açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 83 bin 660'a yükseldiği kaydedildi. Açıklamada 3'ünün durumu ciddi olmak üzere 251 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Dün 17 hastanın iyileştiği ülkede toplam iyileşen vaka sayısının 78 bin 775'e ulaştığı, bugüne kadar 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise bugüne kadar bin 777 vaka kayıtlara geçerken, 12 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'de 16 yeni korona virüs vakası tespit edildi - Son Dakika
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