Çin'de 17, Güney Kore'de 40 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Çin'de 17, Güney Kore'de 40 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Son 24 saatte Asya ülkelerinden Çin'de 17, Güney Kore'de 40 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Son 24 saatte Asya ülkelerinden Çin'de 17, Güney Kore'de 40 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 3'ü yurt dışı kaynaklı olmak üzere 17 vaka saptandı.

Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm görülmezken, toplam vaka sayısı 83 bin 500'e çıktı. Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Başkent Pekin'de 11 Haziran'da Şinfadi toptan gıda pazarıyla bağlantılı Kovid-19 vakalarının aniden yükselmesi sonrası salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilmiş, spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler geçici süreyle durdurulmuştu.?

Pazar kapatılıp tüm çalışanlara test yapılmış ve pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesi karantinaya alınmıştı.

Kentte yeni açılan güzellik salonları ve berberlerde yapılan testlerde yeni vakaya rastlanmaması salgının kontrol altına alındığının işareti olarak değerlendiriliyor.

Güney Kore'de 40 yeni vaka

Diğer yandan, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 22'si yurt dışı kaynaklı olmak üzere 40 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü, yeni can kaybının ise olmadığı bildirildi.

Yerel kaynaklı yeni vakaların çoğu başkent Seul ve çevresindeki kentleri kapsayan geniş metropolitan alanda görüldü. Bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenlerle bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Toplam vaka sayısının 12 bin 715'e çıktığı ülkede bugüne kadar 282 kişi yaşamını yitirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 09:37 Kaynak: AA

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