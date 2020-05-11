Çin'de 17 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) ilk olarak ortaya çıktığı Çin'de 17 yeni vaka kayıtlara geçerken ülkenin en büyük kenti Şanghay'daki Disneyland tema parkı ziyaretçilere yeniden kapılarını açtı.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve dünya geneline yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında Çin'de vaka sayısı yeniden yükselişe geçti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 17 yeni korona virüs vakası tespit edildiği belirtildi. Virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı 78 bin 144 olarak açıklanırken 9 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu ifade edildi. Ülkedeki vaka sayısındaki artış son iki günde dikkat çekerken yeni ölüm yaşanmadığı bildirildi. Ülke genelinde tespit edilen toplam vaka sayısı 82 bin 918'e yükseldi, şu ana kadar 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.

Disneyland tema parkı yeniden açıldı

Çin'in en büyük kenti Şanghay'da bulunan ve korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kapatılan Disneyland tema parkı, kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Ziyaretçiler girişte sağlık kontrolünden geçirilirken sınırlı sayıda kişinin girişine izin verildi. - WUHAN